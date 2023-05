Essai - Volvo XC40 Recharge (2023) : une nouvelle batterie et une transmission aux roues arrière !

En bref : Nouveaux moteurs maison Passage de traction à propulsion en 2WD Nouvelles batteries de 69 et 82 kWh à partir de 48 950 €

N'en déplaise aux détracteurs de voitures électriques, de SUV voire des deux en même temps : l'actualité est occupée en grande partie par des "baroudeurs" à piles. Cette fois, c'est au tour de Volvo de revoir son offre avec son XC40 Recharge, inchangé esthétiquement mais dont les entrailles ont été revues pour plus d'efficacité.

Désormais fabriqué en Suède, le moteur migre désormais à l'arrière sur les versions 2WD, histoire d'améliorer les décollages et le pouvoir directionnel… Par ailleurs, la capacité de batterie grimpe à 82 kWh (bruts) sur cette version Extended Range et sur les modèles à transmission intégrale, quand le modèle d'entrée de gamme se contente toujours de 69 kWh. De quoi assurer jusqu'à 573 km avant de recharger, selon le constructeur, et tenter de s'imposer face aux Audi Q4 e-tron, BMW iX1 et Mercedes EQA, pour ne citer que les Allemands…

En attendant de mettre la tenue de route à l'épreuve, revenons sur ce qui fait le charme du Suédois, mais aussi sur ce qui dérange… Malgré un design datant de 2018, le XC40 fait toujours de l'effet sur son passage. Ses lignes tendues, ses flancs creusés, ses récents phares triangulaires et la découpe biseautée de ses vitres de custodes lui confèrent un style reconnaissable au premier coup d'œil. Revers de la médaille de son originalité : la visibilité vers l'arrière s'en trouve fortement réduite.

À l’intérieur, on retrouve une planche de bord massive mais élégante, des matériaux pelliculés aussi agréables à l'œil qu'au toucher sur les parties hautes mais également des plastiques durs un peu moins flatteurs sur les parties inférieures. On notera également quelques découpes irrégulières. Si les écrans se montrent plutôt lisibles et réactifs, celui du système multimédia/GPS requiert un peu de pratique avant de s'y retrouver dans les menus. Cela posé, la navigation sur la carte Google Earth permet de se diriger facilement.

À l'arrière, on apprécie le bel espace au niveau des jambes et les passagers des places latérales seront plutôt bien installés malgré des assises un peu basses, contrairement à celui du centre qui doit composer avec un tunnel central imposant et un dossier dur. Hélas, on déplore toujours l'absence de poignées de maintien au plafond. Par ailleurs, si l'on trouve des aérateurs, impossible de sélectionner une température différente de celles choisies à l'avant.

Côté capacités de chargement, la greffe du moteur à l'arrière ne réduit pas le coffre de la version deux roues motrices : en comptant le bac de rangement sous le plancher, les 452 dm3 disponibles peuvent suffire à une petite famille. Et à l'avant, un petit compartiment de 32 dm3 permet de loger les câbles de recharge.

Sur la route : de menus progrès…

Reste à savoir si l'architecture revue du XC40 change son comportement et améliore son rayon d'action. Désormais placé à l'arrière pour alléger le nez et améliorer la motricité, le nouveau moteur est annoncé moins lourd, plus efficient mais aussi plus performant puisqu'il développe 252 ch et 420 Nm de couple… D'ailleurs, les accélérations apparaissent aussi toniques que silencieuses, accréditant l'annonce d'un 0 à 100 km/h exécuté en 7s4.

Et il faut reconnaître qu'il y a du progrès dans les virages. Certes, la direction manque toujours de ressenti mais le train avant semble un peu plus vif et accrocheur à l'inscription, tandis que les gommes arrière XXL (255 mm de large au lieu de 235 mm à l'avant) semblent être à la hauteur des tâches qui leur incombent, du moins sur sol sec.

Cela posé, malgré cette légère amélioration du comportement, le XC40 reste lourd (2 076 kg ici) avec un sous-virage marqué dans les courbes qui se referment, alors qu'un Mercedes EQA peut pivoter légèrement pour aider à tourner. Reste que le roulis apparaît contenu et le confort correct sur les grosses irrégularités malgré une tendance ferme typique d'un SUV électrique se voulant dynamique.

Question autonomie, difficile d'atteindre les 573 km annoncés par la marque. Sur un parcours mêlant ville et route, nos relevés de 17 kWh/100 km laissent espérer environ 450 km avant de recharger, guère plus. Hélas, la consommation dépassant 23 kWh/100 km sur voie rapide, difficile de réaliser des relais de plus de 300 km lors des longs trajets, voire 250 km avec 80% de batterie (en se laissant une marge...). Cela posé, la puissance de charge passe de 150 à 200 kW (une valeur rare dans la catégorie !), pour des ravitaillements de 10 à 80 % de en moins de 30 minutes.