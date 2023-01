 De 2 000 € à 15 000 € : quelle Volkswagen Polo en occasion ?

Rustique à ses débuts, la petite Polo n'a aujourd'hui rien à envier aux modèles actuels en matière d'équipement de confort et de sécurité, qu'il s'agisse de ses rivales directes ou d'autos de catégorie supérieure. C'est surtout le cas pour les générations 4, 5 et l'actuelle 6è. Cela tombe bien ce sont celles-ci qui sont les plus présentes sur le marché de la seconde main. Mais leur popularité et leur fiabilité font que les tarifs auxquels elles se revendent, restent soutenus. Caradisiac a été voir ce que vous pouviez vous offrir, pour des budgets allant de petit à costaud.

De 2 000 € à 3 000 €

Pas de quoi y perdre son latin. Dans cette tranche de prix, l'offre, composée de Polo 2, 3 et 4è génération est très réduite tant en essence qu'en diesel. Pire, entre les accidentées, celles à la mécanique défaillante et les kilométrages qui frôlent les 200 000 km voire davantage, rien de vraiment attractif. Mieux vaut passer son chemin, tout simplement.

De 3 100 € à 5 000 €

Polo 4 et Polo 4 restylées (été 2005) constituent l'offre. Et si les versions essence sont majoritaires, quelques diesels sont également proposés et feront le bonheur des amateurs. Bonne nouvelle, les kilométrages sont plus raisonnables tout comme l'état des véhicules. Côté motorisations essence, les 1.2 55 ch et 65 ch dominent l'offre, suivies du 1.4 75 ch. En diesel, le 1.4 TDI 70 ch est le plus proposé, suivi des 75 ch et 80 ch.

Nous avons repéré chez un particulier une Polo 1.2 65 ch 5 p. de septembre 2006 avec 105 900 km au compteur pour 3 300 €.

En diesel, un autre particulier propose une 1.4 TDI 70 ch 3p. de juillet 2008 ayant 110 200 km pour 4 900 €.

De 5 100 € à 7 000 €

Si les Polo 4 restylées et les Polo 5 se partagent les annonces avec près de 65 % des propositions en diesel, celles qui affichent les kilométrages les plus raisonnables avec ce type de carburant, sont les Polo 4 animées par le bloc 1.7 TDI de 70 ch. A contrario, les 5e générations, très présentes avec le 1.6 TDI 90 ch, arborent à leurs compteurs des chiffres bien plus importants, souvent au-dessus de la moyenne annuelle. Ce qui explique les tarifs attractifs auxquelles elles sont vendues, compte tenu de la moins-value kilométrique. Et la remarque vaut également pour les quelques versions essence 1.2 60 ch et 70 ch. Dès lors, mieux vaut se tourner vers l'opus 4. Côté choix, nous avons trouvé une 1.4 TDI 70 ch 5 p. Trend d'octobre 2008 avec 110 000 km au compteur pour 6 000 €. En essence, vu une 1.4 16 V 75 ch Confort 5p. de septembre 2005 avec 74 200 km pour 5 500 €.

de 7 100 € à 9 000 €

Dans cette catégorie de prix, la Polo 5 s'impose, aussi bien en essence qu'en diesel. Mais si nombre de versions roulant au sans-plomb, principalement des 1.2 60 ch, affichent des kilométrages en dessous des 100 000 km, comptez plutôt entre 100 000 km et 110 000 km pour une motorisation gazole 1.6 TDI 90 ch.

Nous avons déniché chez un professionnel une Polo 5 1.2 70 ch Trendline 5p. de mars 2010 avec 75 900 km pour 7 800 €. En diesel, un professionnel propose une Polo 5 1.6 TDI 90 ch Confortline 5p. d'octobre 2010 et 108 000 km pour 8 100 €. C'est une première main, garantie 12 mois. Pas si mal.

De 9 100 € à 11 000 €

Les reines de l'offre dans cette catégorie de budget sont la Polo 5 et la Polo 5 restylée (mai 2014). Et bonne nouvelle, il y a autant d'essence que de diesel. Mais si les kilométrages au compteur passent sous la barre des 80 000 km pour bon nombre d'essence, ils peinent encore à s'afficher à moins de 100 000 km pour les diesels. Côté mécanique, sont présents les 1.2 60 ch et 70 ch ainsi que les 1.2 TSI 90 ch. Du côté des gazoles, on trouve surtout des 1.4 TDI 90 ch et des 1.6 TDI 90 ch. Nous avons repéré une 1.2 60 ch Lounge 5p. de mai 2015 avec 77 800 km pour 9 900 €. C'est une première main cédée par un particulier. Pour 1 000 € de plus, nous avons vu une 1.2 TSI 90 ch Confortline 5p. de janvier 2017. Elle a parcouru 60 100 km.

Côté diesel, vu une 1.4 TDI 90 ch Lounge 5p. de mai 2015 avec 104 700 km à 11 000 €.

De 11 100 € à 13 000 €

Si le 5e opus de la Polo domine toujours l'offre, ça y est, les kilométrages des versions diesels deviennent intéressants, passant en dessous des 100 000 km voire des 80 000 km. Quant aux motorisations, rien de vraiment nouveau. On retrouve surtout les 1.4 TDI 90 ch et en essence, les 1.2 TSI 90 ch mais également le trois cylindres 1.0 de 60 ch et 75 ch. Mais les amateurs en quête d'une Polo 6 peuvent se frotter les mains car elle fait timidement son apparition. Cependant, à ce prix, ils devront se contenter des motorisations essence d'entrée de gamme, à savoir le 1.0 75 ch et le 1.0 MPI 65 ch. Pour 12 000 €, un professionnel propose une Polo 5 1.2 TSI 90 ch Confortline 5p. de mars 2017. Une première main qui n'a que 49 000 km au compteur et qui est garantie 12 mois. À tarif équivalent, on a trouvé chez un pro une Polo 5 1.4 TDI 90 ch Confortline 5p. de mars 2017 avec 79 600 km. Elle est garantie un an.

Du côté de la Polo 6, vu une 1.0 MPI 65 ch Trendline 5p. de novembre 2018 avec 36 200 km pour 12 000 €.

De 13 100 € à 15 000 €

À ces tarifs et sans surprise, 65 % de l'offre est composée de Polo 6 essence et diesel. Toutefois, les adeptes du gazole devront miser sur un budget plus proche des 15 000 € s'ils souhaitent un modèle pas trop kilométré. En revanche, pour les inconditionnels du sans-plomb, le chèque d'entrée sera plus abordable.

Ainsi, un particulier cède une 1.0 TSI 95 ch Trendline 5p. de juillet 2019 avec 26 000 km au compteur pour 13 500 €.

Comme cité plus haut, pour un diesel il vous faudra augmenter la mise d'environ 1 500 €. Vu une 1.6 TDI 95 ch Confortline 5p. de janvier 2019 ayant 39 600 km pour 15 000 €.

Plus de 15 000 €

Un vaste choix en essence mais bien moindre en diesel (la Polo diesel n'existe plus depuis 2021). Des autos de moins de trois ans et faiblement kilométrées. Parmi les propositions essence, les blocs TSI dominent avec en tête des annonces le 95 ch suivi à égalité des 110 ch et 115 ch. En retrait, le 150 ch.

Vu une 1.0 TSI 95 ch Lounge 5p. de décembre 2020 avec 31 000 km à 15 500 €.

Si vous rêvez d'une Polo plus puissante, comptez une soulte de plus de 2000 €. Vu une 1.0 TSI 115 ch Confortline 5p. de septembre 2019 à 17 900 €.

Les Polo sont-elles fiables ?

Polo 4 Vitres électriques À noter des défaillances chroniques des moteurs de vitres électriques (blocages, commandes défectueuses) sur les versions d'avant le restylage. Boîte de vitesses Rares remplacements de la boîte de vitesses mécanique sur les Polo de 2002 à 2005. Polo 5 Injecteurs Sur les 1.6 TDI 75 ch et 90 ch , les injecteurs sont fragiles (claquements). Dans la plupart des cas il faut les remplacer. Chaîne de distribution Sur les 1.2 TSI 105 ch la chaîne de distribution peut se détendre et générer des claquements au ralenti et à l'accélération. À faire vérifier rapidement pour éviter sa casse qui entraîne irrémédiablement la destruction du moteur. Vanne EGR Sur les 1.2 TDI, 1.6 TDI 75 ch et 90 ch, nombreuses défaillances nécessitant le remplacement du radiateur de refroidissement de l'EGR. Boîte auto DSG7 Elle est parfois bruyante sans remettre en cause son bon fonctionnement. Un remplacement de l'huile peut atténuer le problème. Si les bruits persistent, il faudra changer la boîte. À tester impérativement au cours de l'essai. Climatisation Rares remplacements du compresseur. Testez la climatisation pendant l'essai routier. Polo 6 Apple Car Play Impossibilité d'utiliser le téléphone Bluetooth et extinction inopinée de l'écran. Une reprogrammation du système résout l'incident. Capteur de pression des pneus Infos erronées au tableau de bord. Une reprogrammation résout l'incident.

LE BILAN

Citadines par excellence mais aussi bonnes routières, les Polo 4, 5 et 6 méritent le détour. D'autant que les tarifs auxquelles elles sont mises en vente n'ont rien d'excessifs malgré un marché de l'occasion en pleine effervescence depuis début 2022. Mais cela ne vous empêche pas de les comparer et peut-être même d'acquérir une Polo 5 au prix d'une 4 voire une 6 pour le prix d'une 5. Reste à juger leur fiabilité. Et là, notre encadré montre principalement du doigt la 5e génération. Si elle a connu certes une carrière quelque peu chaotique, il ne faut pas pour autant la bannir de vos choix. Les avaries mécaniques dont elle a été victime ont surtout affecté les Polo de 2009 à 2014. Il faudra alors les acheter avec la plus grande vigilance. La règle : un essai sur un long parcours sera impératif... !