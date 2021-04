Déplacements en voiture : voici les étapes du déconfinement

C'était un calendrier très attendu. Pour dévoiler les dates du déconfinement, avec la promesse d'un retour progressif à la vie normale, Emmanuel Macron a choisi la presse quotidienne régionale. Voici les grandes étapes en ce qui concerne les déplacements.

3 mai : fin des restrictions en journée

Cela avait déjà été annoncé par le Premier Ministre. À partir du lundi 3 mai, les déplacements sont de nouveau libres en journée. C'est la fin de la limite des 10 kilomètres, la fin de l'attestation. Les trajets entre les régions sont permis sans se justifier.

Il sera en revanche toujours question d'un couvre-feu, avec les horaires que l'on a connu avant le reconfinement : dès 19 heures et jusqu'à 6 heures. Le soir et la nuit, pour prendre sa voiture, il faut un motif dérogatoire et remplir une attestation.

19 mai : couvre-feu à 21 heures

Date très importante pour le retour à une vie plus normale, ce sera la réouverture des terrasses pour les bars et restaurants, des musées, des théâtres ou encore des cinémas (avec des jauges) ! En ce qui concerne les déplacements, on gagne deux heures de liberté avec un couvre-feu décalé de 19 à 21 heures. La nuit, motifs dérogatoires et attestation resteront donc de mise.

À noter que cette date sera celle de la réouverture complète des concessions automobiles, qui peuvent toutefois accueillir en ce moment des clients sur rendez-vous.

9 juin : couvre-feu à 23 heures

De nouveau deux heures de liberté en plus, avec un couvre-feu reporté à 23 heures.

30 juin : fin du couvre-feu

Ce sera donc le dernier jour de juin que toutes les restrictions de circulation seront levées, avec la fin totale du couvre-feu. On pourra ainsi se déplacer librement de jour comme de nuit.

Les mesures des différentes étapes seront toutefois soumises à l'évolution de la situation sanitaire.