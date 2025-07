La voiture perd du terrain pour partir en vacances

Plus d’un Français sur deux prévoit de partir cet été et la voiture reste le principal mode de transport (60%), devant l’avion (17%) et le train (12%). Rien de vraiment surprenant. Toutefois, son usage perd du terrain, reflète une étude OpinionWay commandée par le réseau Point S.

En effet l'usage de la voiture individuelle est en recul de 7% par rapport à 2024 et de 15% par rapport à 2020. La principale raison est financière. Les intentions de départs reculent (53%, -2 points), Les Français vont donc moins partir en vacances.

« Les Français restent sur la réserve. 42% estiment que les prix sont toujours trop élevés, et 31% déclarent restreindre leurs déplacements estivaux », analyse Frédéric Micheau, Directeur Général Adjoint d’OpinionWay.

Le covoiturage en croissance

En parallèle, l’étude pointe une évolution de l’usage de la voiture et notamment pour le covoiturage, très pratiqué chez les 18-24 ans (environ 20%). Sur l’ensemble du panel, le covoiturage représente 6% des modes de déplacements utilisés pour partir en vacances. Enfin, la location de voiture représente 1% et le bus 1%.

Parmi les Français qui partiront avec une voiture individuelle, 82 % le feront avec une voiture thermique. Un chiffre en recul de deux points par rapport à l’année dernière, mais encore très largement majoritaire. 12% des répondants rouleront avec une voiture hybride, le chiffre est stable tandis que 5% le feront avec une voiture 100% électrique, en hausse de 2 points par rapport à l’été 2024.