Depuis l’hiver dernier, le constructeur coréen effectue de nombreux essais sur le continent européen de sa nouvelle génération d’Elantra. C’est dans les Alpes que nos chasseurs de scoop ont croisé la route d’un des prototypes de cette berline trois volumes. Cette familiale devrait arriver en concession en Europe en 2027 et sans doute en France la même année.

On avait déjà aperçu un prototype de cette auto en février dernier en Scandinavie. Il était alors accompagné d’une Mercedes CLA qui lui servait sans aucun doute de référence. Aujourd’hui, c’est dans les Alpes que cette nouvelle Hyundai Elantra accompagnée d’une imposante remorque poursuit ses essais et cela confirme la commercialisation sur le continent européen.

Un possible retour en France

Pour les automobilistes français, la Hyundai Elantra c’est de l’histoire ancienne puisque la dernière génération de cette auto commercialisée officiellement en France a disparu en 2007. Et pourtant, chez Hyundai on en est à la septième génération de cette berline familiale. La dernière génération est arrivée en 2021, elle se nomme aussi Avante sur certains marchés. Pour le continent européen, c’est une huitième génération qui se prépare et qui devrait se nommer Elantra sur tous les marchés, dont peut-être la France à partir de 2027. Pour le moment, seuls des prototypes circulent, comme ceux croisés par nos chasseurs de scoop en Scandinavie l’hiver dernier. Le nouveau prototype équipé d’une grosse remorque a quant à lui, été vu dans les Alpes autrichiennes près du musée Haus Alpine Naturschau.

Motorisations hybrides pour cette berline trois volumes

Sur les pentes escarpées des Alpes, la Hyundai Elantra de nouvelle génération teste ses freins, mais aussi les performances de sa motorisation. Celle-ci est vraisemblablement thermique, mais si elle vient chez nous ce seront des motorisations hybrides (hybride simple ou rechargeable) dont elle s’équipera pour éviter le plus possible le malus au CO2. Pas de motorisation 100 % électrique au programme de cette auto qui laissera la Hyundai Ioniq 6, jouer la carte de la berline familiale électrique dans la gamme du constructeur coréen Hyundai. Pour le constructeur coréen, il s’agit d’occuper le terrain avec une auto qui devrait afficher un style assez moderne pour faire envie dans une catégorie qui a la cote en Allemagne, mais pas tellement en France, le public français préférant les modèles cinq portes. Dans la gamme du constructeur, ce modèle se placera au-dessus de la Hyundai i30 dont seule la version break (i30 SW) est configurable sur le site de la marque, le constructeur attendant l’arrivée de la nouvelle berline compacte Ioniq 3 qui est, quant à elle, 100 % électrique.