Essai – Hyundai i30 SW (2021) : du coffre et du charme

En bref Catégorie des compactes breaks À partir de 27 200 € Moteur microhybride 48V

À l’extérieur, ce n'est pas la révolution dans la ligne de la Hyundai i30 SW mais l'évolution est évidente, surtout dans cette nouvelle finition N-Line à l'apparence franchement sportive. Calandre plus étirée, feux plus effilés et bouclier aux généreuses prises d'air recouvertes d'une maille en nid d'abeille et diffuseur arrière plus imposant, la coréenne semble peut-être traverser une crise de milieu de vie mais ça lui fait beaucoup de bien, l'ensemble étant homogène et dynamique.

dailymotion

À l’intérieur, seuls les plus attentifs remarqueront que les aérateurs sont plus fins mais personne ne ratera l'arrivée d'une nouvelle instrumentation avec la partie centrale numérique de 7 pouces et l'écran multimédia qui peut désormais atteindre 10,25 pouces. L'ensemble offre une finition d'un bon niveau et se montre facile à prendre en main.

Côté équipements, l'i30 s'enrichit de nouveaux services connectés et gagne une recharge des téléphones par induction, l'aide active au maintien dans la voie ainsi qu'une alerte de véhicule en approche lors des marches arrière.

Question espace intérieur, on a du bon et du moins bon. Pas de miracle pour l'habitabilité arrière, l'espace aux genoux reste compté et les passagers les plus grands se sentiront un peu à l'étroit. Par contre, le volume de coffre reste toujours l'un des meilleurs de la catégorie des breaks compacts avec 602 litres en configuration cinq places et jusqu'à 1 650 litres une fois le dossier de la banquette rabattu.

Hyundai s'est rapidement imposé comme l'une des références en matière d'électrification de ses modèles mais, petite déception en découvrant la liste des moteurs, contrairement à sa sœur la Kia Ceed SW avec laquelle elle partage sa plateforme, il n'y a pas de version hybride rechargeable au programme par crainte de cannibaliser la Ioniq. Il faudra se contenter d'une simple micro-hybridation 48V du 3 cylindres 1.0 T-GDi de 120 ch, disponible aussi avec une boîte de vitesses double embrayage à sept rapports comme sur notre modèle d'essai, ou alors d'un plus classique 1.6 CRDi pour les derniers clients intéressés par le diesel.

Il faudra compter un minimum de 27 200 € pour devenir propriétaire de cette i30 SW et même 32 150 € pour notre version à boîte automatisée. Des tarifs qui peuvent paraître élevés mais qui s'expliquent par un équipement plus que complet qui lui donne au final un excellent rapport prix/équipement, comme nous le détaillons en troisième page.