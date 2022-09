Des réductions sur l'autoroute pour l'usage du covoiturage quotidien

Bip&Go, filiale du gestionnaire d’autoroute Sanef et Klaxit le spécialiste du covoiturage quotidien s’associent pour promouvoir la pratique du covoiturage au sur les trajets domicile-travail avec autoroute. Via l’application Klaxit, les deux opérateurs proposent plusieurs réductions et offres de bienvenue à tous les nouveaux membres. « Un conducteur régulier peut gagner jusqu’à 120€/mois en partageant ses trajets. Et dans la plupart des cas, les trajets sont entièrement gratuits pour les passagers, financés par les collectivités partenaires », explique Klaxit dans son communiqué.

En pratique, les conducteurs percevront 20€ en carte cadeau pour leur premier trajet ainsi qu’un code promotionnel offrant 12€ de bonus mais également 6 mois d’abonnement offerts à Bip&Go incluant les frais d’expédition du badge, crédité de 20 €. Il suffit pour cela de s'inscrire sur l'application et de confirmer sa participation dès l'inscription, juste après avoir enregistré votre trajet favori. À l’issue du 1er covoiturage en tant que conducteur avec un collègue ou un proche, il vous sera demandé de compléter votre IBAN et permis de conduire. Klaxit enverra une carte cadeau dématérialisée. Pour le code promotionnel, il vous suffit simplement de le saisir à l'issue du 1er covoiturage en tant que conducteur. Enfin, côté Bip&Go, il suffit d'entrer le code SANEF-12, à l'inscription.

Le covoiturage quotidien, un bon plan pour tout le monde

Pour les passagers, les trajets sont offerts dans les territoires partenaires et les 4 premiers covoiturages sont gratuits partout ailleurs. Ces territoires font partie du réseau Sanef et concerne les autoroutes A1, 13, A14, A4, A16, A29 et A26. De manière générale, les passagers sont bien lotis et sont indemnisés même s'il n'utilisent pas le réseau Sanef car depuis mai 2021, la Loi d’Orientation de Mobilité (LOM) prévoit le financement du covoiturage pour les passagers par les collectivités territoriales. Quant aux conducteurs, ils sont rémunérés entre 2 et 4 €, pour chaque passager transporté, selon les kilomètres effectués. Soit 160 euros par mois, pour un automobiliste qui transporterait deux passagers, pendant 20 jours, sur 20 km.