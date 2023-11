DS Automobiles rappelle près de 15 000 DS 7 Crossback

À la manière de ce que fait le groupe Volkswagen avec Audi, DS Automobiles vise, à partir de composants issus de modèles Citroën, Opel et Peugeot, à produire des modèles plus raffinés. Si la qualité de la présentation et des finitions est rarement remise en cause s’agissant des modèles DS, certains problèmes techniques subsistent d’un label à l’autre.

C’est dans ce cadre que la marque organise un trio de rappels, référencés JQD, JQE et JQF, visant à corriger 14 806 DS 7 Crossback sortis de chaîne entre le 19 février 2019 et le 22 novembre 2022. Comme indiqué en préambule, seules les déclinaisons E-Tense, hybrides rechargeables donc, sont concernées mais, ce, quel que soit leur niveau de puissance.

Suite à un logiciel défaillant, le constructeur a, en effet, détecté que la batterie de traction pouvait anormalement monter en température. Ce "coup de chaud" peut entraîner une détérioration de cet élément crucial voire, dans les cas extrêmes, provoquer son embrasement.

Le réseau DS Automobiles est donc chargé d’installer un nouveau software de surveillance de la batterie. En parallèle, l’état de cette dernière sera contrôlé et s’il s’avère qu’elle est défectueuse, elle sera également remplacée. La durée d’immobilisation de ces véhicules sera ainsi très variable. La marque indique une durée d’intervention allant de 25 minutes à 4 heures pour la reprogrammation du BMS (Battery Management System) auxquelles s'ajouteront 6 à 9 heures supplémentaires de travail s’il faut changer la batterie de traction.