En direct du salon de Munich 2023 (vidéo) - BMW i5 : la Série 5 électrique en approche !

La BMW i5 n'aura eu qu'une courte distance à couvrir pour se dévoiler au grand public, et pour cause : elle est produite à Dingolfing, à une centaine de kilomètres de Munich et de son parc des expositions, dans l'usine qui fabrique les Série 5 depuis 1972. Une bonne nouvelle pour ceux que la construction en Chine rebute… Comme les modèles thermiques et hybrides rechargeables avec lesquelles elle partage sa plateforme, la version "zéro émissions" joue dans la catégorie grande routière, avec pas moins de 5,06 m de long. Reste à savoir si ses prestations sont dignes d'une "Béhème"…

A priori, avec un moteur situé sous le plancher de coffre et délivrant 340 ch aux roues arrière, les performances de cette version d'entrée de gamme 40e devraient donner le sourire (0 à 100 km/h en seulement 6 secondes). Mieux, il sera possible de l'équiper de roues arrière directrices pour la rendre plus agile dans les petits coins. Une bonne nouvelle, sachant que son empattement tutoie 3 mètres et que son poids dépasse 2,2 tonnes.

A priori, la capacité de batterie de 81,7 kWh utiles devrait convenir. Pas de quoi révolutionner le segment pour autant : avec une autonomie annoncée de 580 km dans le meilleur des cas, et 510 km en moyenne, l'I5 ne fait pas de miracles. Cela dit, la marque annonce une puissance de charge de 205 kW sur les bornes rapides en courant continu, pour des ravitaillements de 10 à 80 % en 30 minutes environ.

Pour le reste, peu de changements par rapport aux versions thermiques : l'i5 offre un intérieur cossu, raffiné et suffisamment vaste au niveau des places arrière. Par ailleurs, bien qu'il se charge de la plupart des fonctions à bord et notamment de la clim, le système multimédia de la grande dalle numérique recourbée s'avère lisible et réactif au toucher. En revanche, le coffre apparaît juste pour une berline aussi volumineuse, avec seulement 490 litres contre 520 pour les versions thermiques.

Côté tarifs, l'auto n'est pas donnée et échappe d'ailleurs à tout bonus : comptez 76 200 € pour une 40e en finition d'entrée de gamme, et 80 250 € pour ce modèle M Sport.

L'instant Caradisiac : une version M60 de 601 ch au programme !

En digne série 5, ce modèle électrique sera également proposé en version M60. Grâce à un second moteur à l'avant, elle délivrera jusqu'à 601 ch et 820 Nm sur les deux essieux, pour abattre le 0 à 100 km/h en 3s8. Mieux, les roues arrière directrices se chargeant d'améliorer l'agilité seront en série. En revanche, faute d'une batterie plus grosse, l'autonomie maxi dépasse à peine 500 km. Tarif : 107 500 € !