Equip’ auto, c’est le salon de l’après-vente dédié aux professionnels. On y trouve des amortisseurs, des pneus, des outils ou tout un tas de services dédiés. C’est le paradis des garagistes qui viennent découvrir les nouveautés et y faire leur marché.

dailymotion Equip'Auto 2022 : c'est là que ça se passe !

Cette 26e édition signe d’ailleurs le premier rapprochement entre les deux évènements qui se tiennent simultanément au parc des expositions de la porte de Versailles. L’un s’adresse aux professionnels, l’autre aux particuliers. Et celui qui remporte le plus de succès cette année, n’est pas celui que l’on croit. Dans les Halls 1 et 2, autrefois réservés au Mondial de l’auto, c’est l’effervescence. Plus de 1 000 exposants et marques s’y regroupent dans la bonne humeur sans oublier qu’ici on fait du business.

Si l’on en croit la présence de moquettes dans les allées, la richesse des stands et des animations qui s’y déroulent ? Le secteur de l’après-vente se porte bien. C'est peu dire pour ce business dont le chiffre d'affaires est estimé à 14 milliards d’euros TTC chaque année (entretien réparation, monte de pneumatiques, huiles et accessoires).

C’est un véritable écosystème qui gravite autour de la voiture. On y trouve des pièces détachées, bien entendu, des outils et des services divers et variés comme le lavage, la gestion de stock, des assurances, etc.

Les pros qui entretiennent et réparent vos voitures sont déjà confrontés à la transition énergétique, qui va s’intensifier dans les années à venir. Pour répondre à la croissance des voitures électrifiées et électriques en particulier, ces derniers se tiennent près.

Premièrement, le garage du futur sera connecté et éco-responsable. Il bénéficiera par exemple d’un accès à un stock de pièces reconditionnées, d’outils de diagnostic, d’entretien et de réparation spécifiquement conçus pour les batteries. Votre garagiste sera ainsi en mesure de vérifier l’état de santé de votre batterie et de vous délivrer un certificat qui vous servira à la revente de votre véhicule. Il sera aussi formé pour intervenir sur une pile à combustible ou sur des assistances pointues dans le cas de la conduite autonome.

La voiture demain est bien entrée dans les mentalités mais ce n’est pas pour demain. Le marché de la rechange va continuer à bénéficier d’une forte résilience. L’âge moyen des 38,3 millions de véhicules particuliers (VP) est aujourd’hui de 10,3 ans et celui des 6 millions de véhicules utilitaires légers (VUL) de 10 ans.

Même dans l’hypothèse la plus favorable – celle d’une croissance annuelle des ventes de VP de 25 % par an – la part des ventes de véhicules particuliers électriques dans le total des ventes ne serait que de 40 % en 2029. Cette évolution bien que rapide, renouvelle le parc lentement. En 2030, les parcs VP et VUL seront alors encore composés à plus de 86 % de véhicules thermiques.

La voiture électrique est évidemment dans toutes les têtes, mais la voiture de collection prend année après année de l’ampleur dans les ateliers des professionnels. « Equip Auto entend répondre à une nouvelle demande et souhaite ainsi pérenniser cette problématique à l’avenir avec la création d’un secteur d’activité qui lui serait entièrement consacré », explique l’organisation. Et à voir les nombreux stands dédiés et l’engouement des très nombreux visiteurs (qui n’ont pas tous l’air d’être des pros) la pièce de rechange pour la voiture d’occasion a de beaux jours devant elle.

Equip auto se tient jusqu’au 22 octobre dans les halls 1 et 2, les plus importants du parc des expos.