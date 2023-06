Essai - Dacia Duster Eco-G 100 Extreme (2023) : beau comme un camion

Finition "lookée" Moteur essence/GPL 21 300€

Le Duster est-il le Porsche Cayenne de Dacia ? On pourrait presque dire ça tant le SUV a changé en profondeur l’image du constructeur roumain (et augmenté sa rentabilité) depuis son arrivée en 2010. Passé à une seconde génération de modèle en 2017, il continue une carrière commerciale exceptionnelle avec plus de 500 000 exemplaires vendus rien qu’en France et le cap des deux millions d’unités écoulées dans le monde franchi en 2022. Depuis l’année dernière, il s’offre régulièrement quelques mises à jour : après avoir reçu son restylage de mi-carrière en 2021, il a intégré en 2022 la « nouvelle identité » de Dacia avec son badge stylisé, profitant de l’occasion pour évoluer par toutes petites touches. Et le voilà cette fois dans une inédite finition Extreme, formant désormais le haut de gamme de Dacia sur tous les modèles hormis la Sandero classique.

Comme pour la Spring récemment essayée, le niveau Extreme donne droit à des jantes noires (de 17 pouces dans le cas du Duster), en plus de détails cuivrés en plusieurs endroits à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. Que du cosmétique donc, avec un résultat visuel qui fera peut-être mouche auprès des clients sensibles aux codes « Audi S-Line », « Mercedes AMG Line » ou BMW M-Sport ». Bon, rien à voir avec ce genre de véhicule premium mais l’allure du Duster Extreme n’aura probablement pas à rougir de la comparaison avec la plupart des SUV citadins du marché (rappelons qu’en termes de dimensions, le Duster se situe à la frontière entre le segment B et le C).

A l’intérieur, la sellerie spécifique à la finition Extreme avec ses surpiqûres brun cuivrées habille un peu plus cet habitacle aux matériaux bas de gamme, mais dont l’équipement et l’ergonomie restent tout à fait actuels. Et plus encore que dans la très modeste Spring, ces fameuses touches cuivrées (présentes notamment au niveau des aérateurs latéraux) font diablement penser aux codes de Cupra.

Une consommation acceptable et des qualités routières correctes

Le Duster trimballe toujours la vieille plateforme « B-Zero », extrapolée de la Renault Clio 2 depuis la toute première Dacia Logan et améliorée sur la seconde génération du SUV roumain. Malgré cette architecture peu sophistiquée, le Duster était de toute façon arrivé à un niveau de qualités routières bien meilleur qu’à l’époque de la première génération, au comportement parfois scabreux lorsqu’on le poussait trop. La plupart de ses concurrents font mieux en matière de confort comme de dynamisme mais il n’y a vraiment plus rien de rédhibitoire dans ce domaine.

Même avec une insonorisation moins poussée que chez ses rivaux, difficile de se plaindre des prestations offertes par ce SUV pourtant vieillissant tant qu’on garde une utilisation tranquille (comme c’était le cas lors de notre essai sur des routes autrichiennes peu intéressantes). Grâce à sa masse contenue (merci au châssis embarquant moins de technologie que les modèles des autres marques), la consommation reste aussi à un niveau acceptable avec son moteur ECO-G 100 : 6,7 litres aux 100 kilomètres relevés sur notre parcours à rythme tranquille. Ses performances paraissent suffisantes pour une utilisation polyvalente et il y a toujours ce fameux avantage de la carburation GPL pour faire des économies à la pompe. Un véhicule agréable à vivre, sauf pour ceux qui aiment les performances de pointe et les châssis affutés. Sont-ils nombreux parmi la clientèle de ce genre de modèle ?