Depuis plus de 20 ans maintenant, les voitures neuves ne disposent plus, au sein de leur habitacle, de cendrier ou d’allume-cigares. Une décision prise volontairement par les différents constructeurs automobiles. Selon les propos de Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d’automobilistes, rapportées par 20 minutes : « Les constructeurs ont simplement suivi le mouvement vers une société sans tabac. Les cendriers ont commencé à disparaître des voitures en même temps qu’il devenait interdit de fumer dans les avions, les trains, à l’intérieur des bars et restaurants. »

Désormais, l’habitacle des voitures se modernise et s’adapte aux nouveaux usages. La place du cendrier et de l’allume-cigare est aujourd’hui occupée par des espaces de rangements et par des prises 12 Volts, destinées notamment à la recharge des téléphones portables. "Pourtant, près d'un fumeur sur cinq reconnaît jeter ses mégots par la fenêtre de sa voiture. Parmi ceux qui fument au volant, 17 % admettent le faire alors qu'ils circulent à proximité d'une zone boisée ou d'une végétation sèche. Dans le détail, 13 % déclarent s'éloigner légèrement avant de jeter leur mégot, tandis que 4 % affirment ne pas s'en soucier du tout", selon l’étude de la fondation Vinci Autoroutes publiée en juillet 2026. Un geste qui peut avoir de lourdes conséquences. En 2021, dans le Var, un mégot jeté depuis un véhicule est à l'origine d'un incendie ayant coûté la vie à deux personnes et détruit près de 8 000 hectares de forêt.

La cigarette au volant en perte de vitesse

La cigarette au volant se fait désormais de plus en plus rare pour plusieurs raisons. La première est que la cigarette est en perte de vitesse d'une façon générale. Le Baromètre 2024 de Santé Publique France souligne qu'"en dix ans, le nombre de fumeurs quotidiens de 18 à 75 ans a diminué de 4 millions" On fume moins un peu partout dans le monde, tout simplement. Et si fumer au volant n’est pas interdit en France, le fait d'allumer une cigarette alors qu'on transporte un mineur expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros. Mais ce n’est pas la seule raison.

La question environnementale joue aussi un rôle dans cette disparition. Les mégots de cigarette figurent parmi les déchets les plus polluants. Afin de limiter cette pollution, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont vu le jour et ont encouragé les conducteurs à adopter des comportements plus responsables. Résultat : certains automobilistes préfèrent ne pas disposer de cendrier dans leur véhicule afin d’éviter la tentation de jeter leurs mégots par la fenêtre.

Les cendriers existent encore, mais en option

Bien que les cendriers ne soient plus fournis automatiquement dans les véhicules neufs, des « kits fumeurs » restent proposés en option aux clients. C’est notamment le cas de Renault, qui met à disposition un cendrier nomade sous forme de gobelet et un allume-cigare pour une trentaine d’euros. Une somme bien différente de celle proposée par BMW : le bloc cendrier et allume-cigare, qui s’insère devant le levier de vitesse, est affiché à environ 200 euros. Néanmoins, il est aussi possible de s'en procurer pour seulement 10 euros via les différentes grandes plate-formes de vente ligne.

La disparition des cendriers dans les voitures a souvent été critiquée au fil des années. Certains estiment en effet que cet abandon favorise le jet de mégots par la fenêtre.

Pour lutter contre cette pratique, une sénatrice avait déposé en 2019 une proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de cendriers dans les véhicules neufs. Le texte n'avait toutefois pas été retenu par le gouvernement, qui estimait qu'une telle mesure risquait de brouiller les messages des politiques de lutte contre le tabagisme. Une position également partagée par les constructeurs automobiles, peu favorables à ce retour des cendriers.