Une voiture électrique neuve à moins de 100 € par mois ? C’est le retour du leasing social !

Vous ne serez que 50 000 à en bénéficier au maximum, mais les constructeurs ne souhaitent pas laisser cette occasion leur filer entre les doigts. Pour cette édition 2026, 401 millions d’euros sont mis sur la table, soit des remises allant de 6 500 à 9 500 € selon les modèles. Voici notre sélection des véhicules éligibles, avec certaines offres passant sous la barre des 100 euros par mois.

La citadine de Citroën fait mieux que la grenouille de Renault en se plaçant sous la barre des 100 €/mois. La ë-C3 est proposée à partir de 94 €/mois (36 mois/45 000 km, sans apport), grâce à une déduction de 6 297 € d’aide au leasing. Sans surprise, il s’agit de la version d’entrée de gamme You Autonomie Urbaine (322 km).

Vous avez besoin d’espace ? Citroën a la solution. Le ë-C3 Aircross offre de l’aisance pour ses passagers et un coffre de 460 litres, le tout pour un loyer inférieur à celui de la Twingo. Grâce à une déduction de 7 000 €, il s’affiche à 114 €/mois (36 mois/sans apport, 45 000 km), le rapport coût/volume intérieur est tout simplement imbattable. Encore une fois, ce loyer concerne l’entrée de gamme You avec à la clé 401 km d’autonomie.

La marque au Lion ne s’aligne pas face à la concurrence française. La e-208, la moins chère de la gamme débute, dans le cadre de ce leasing social, à 149 €/mois (36 mois/sans apport, 45 000 km). Il ne s’agit là que du loyer de départ, déduit d’une réduction de 7 000 €, sur l’entrée de gamme Style avec l’ensemble moteur de 136 ch et batterie de 50 kWh (363 km d’autonomie). Même version et mêmes conditions pour le ë-2008, qui demande 179 €/mois. Enfin, la e-308 fait aussi partie du dispositif à partir de 199 €/mois.

La Twingo est la star du segment et elle arrive à point nommé pour profiter pleinement du dispositif du gouvernement. Affichée à partir de 19 490 € sans aucune aide, elle est proposée à partir de 130 €/mois (37 mois/sans apport) après déduction de 5 652 € de prime CEE. À noter que Renault offre deux mois d’assurance auto. Pour 9 €/mois supplémentaires, vous accédez à la finition Techno, mieux équipée.

Pour le même loyer qu’une Renault Twingo Techno (139 €/mois, 45 000 km), vous avez droit à une Renault 5 Evolution, donc d’entrée de gamme, mais en autonomie confort. L’autonomie passe ainsi de 261 à 410 km, une différence qui a de quoi faire réfléchir, selon vos besoins bien sûr. Attention, ce loyer n’est possible qu’en profitant de la réduction de 9 359 € de prime CEE. Comme pour la Twingo, deux mois d’assurance sont offerts.

Et les modèles étrangers ?

Pour ce leasing social cru 2026, certaines règles ont changé. Tout d’abord, le poids maximal n’est plus de 2 400 kg, mais de 1 800 kg. Cette baisse exclut donc les modèles familiaux, notamment les SUV. À noter également que certaines nouveautés, comme dans le groupe Volkswagen, sont trop récentes pour en profiter. N’espérez donc pas voir l’ID.Polo, le Cupra Raval ou le Skoda Epiq.

Il est évident que l’on attend Fiat sur le terrain du leasing social avec sa Panda. Elle est disponible à partir de 95 €/mois (36 mois/sans apport, 45 000 km) grâce à une réduction de 7 000 €. Notez que vous prétendez à une autonomie de 320 km.

Les Renault Twingo ou R5 ne vous attirent pas ? Hyundai a dans sa gamme une alternative, l’Inster (369 km d’autonomie). Grâce à une aide de 6 500 €, son loyer s’affiche à 139 € (37 mois/sans apport, 45 000 km). L’autre modèle n’est autre que le Kona (514 km d’autonomie) qui s’offre à vous contre 189 €/mois. Tout ceci, bien sûr, grâce à une généreuse aide de 9 000 €.

La marque allemande fait très fort avec son Frontera : 99 €/mois (37 mois/sans apport, 45 000 km), grâce à une aide de 7 000 €. Seulement, il embarque la petite batterie de 44 kWh, ne lui permettant de parcourir que 308 km. Dans les mêmes conditions, la Corsa est à partir de 139 €/mois et le Mokka à 189 €/mois.

Comment bénéficier du leasing social ?

Les premiers arrivés seront les premiers servis, c’est pour cela qu’il est primordial de préparer votre dossier avec votre concessionnaire dès que possible.

Plusieurs critères sont indispensables :