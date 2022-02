Festival Automobile International : une exposition de concepts en accès gratuit

Le prochain Festival Automobile International aura lieu du vendredi 20 au lundi 23 mai 2022. Initialement prévu pour fin janvier, l'événement a été décalé au printemps en raison de la vague de Covid liée au variant Omicron.

Après une édition 2021 digitale, les concepts et supercars seront de nouveau exposés physiquement à Paris, aux Invalides. Cette fois, pas de gros chapiteau, mais une présentation des véhicules dans les allées des jardins. Et les organisateurs ont réservé une belle surprise : ce sera en accès libre.

L'occasion idéale pour les passionnés et curieux d'aller voir gratuitement les derniers concepts des marques, alors que de nombreux salons en Europe ont été annulés depuis deux ans ! Les organisateurs ne donnent pas encore la liste des prototypes qui seront exposés, mais on devrait voir la Renault 5, qui a été élue par les internautes le plus beau concept de l'année (le vote s'étant fait en ligne dans le cadre du Festival). On voit aussi sur l'affiche la BMW i Vision Circular et l'Audi Skysphere.