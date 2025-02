Fiabilité : que vérifier avant de craquer pour une voiture ancienne à Rétromobile, à moins de 30 000 € ?

Tout se passe au sein du pavillon 3, où un espace sacrément conséquent est réservé à l'exposition-vente des voitures à moins de 30 000 €. Pour la plupart, ce sont des "youngtimers", ces autos qui ont entre 20 et 40 ans (environ, on n'est pas à quelques années près pour certains modèles). Mais on y trouve aussi quelques anciennes qui ne sont pas encore devenues hors de prix, et que l'on peut commencer à collectionner.

Si l'on peut se contenter de flâner dans les allées et simplement admirer quelques gloires de notre enfance, on peut aussi se laisser tenter par un achat, puisque toutes les autos exposées sont aussi à vendre. Et à des tarifs encore "abordables" pour certaines, dans tous les cas inférieurs à 30 000 € nous l'avons dit. Nous avons même repéré une Opel Corsa premier opus en très bel état, cependant sans aucun intérêt sportif ou de série spéciale, pour 1 900 €.

Mais craquer sans réfléchir sur la même Série 3 E36 que possédait votre papa en 1994, ou une Clio 2 RS, la même que celle de tonton Henry en 1999, ce n'est pas forcément une bonne idée. Car si ces autos sont déjà modernes, elles accusent tout de même un âge respectable, et parfois un kilométrage élevé. C'est encore plus "touchy" quand on parle d'une ancienne, venue d'une époque où les traitements contre la rouille n'étaient pas prévus en usine...

Si certaines sont vraiment fiables intrinsèquement, ce n'est pas le cas de toutes. Et il faut donc se montrer particulièrement vigilant si le carnet de chèque vous démange.

Les vérifications sont globalement toutefois les mêmes que pour un achat de voiture moderne. On pourrait les résumer ici mais on vous conseille de vous pencher sur notre check-list Caradisiac, qui vous permettra de ne RIEN oublier.

Rouille et faisceaux électriques, les points faibles des anciennes

Avec des voitures un peu anciennes, il faut ajouter des vérifications plus poussées concernant la rouille, qui peut commencer à attaquer aux endroits stratégiques : baie de pare-brise, bas de portières, charnières des ouvrants, bac de coffre sous le plancher, planchers en eux-même, points d'attache des trains roulants au châssis. N'hésitez pas tout regarder, tout ouvrir, et soulever les tapis et moquettes.

Il faut aussi particulièrement contrôler le fonctionnement des équipements électriques. En effet, avec le temps, les faisceaux et leurs gaines plastiques peuvent devenir durs et cassants, et induire des pannes. Il faut vérifier le fonctionnement de la climatisation éventuellement, et bien vérifier qu'aucun voyant n'est allumé au tableau de bord (oui une voiture de 30 ans en avait déjà plein !).

Se pencher sur le rapport de contrôle technique, s'il a déjà été fait (c'est un gros plus), vous indiquera le niveau d'usure des organes de sécurité, et vous donnera une idée du budget pour les éventuelles remises en état nécessaires, en cas de contre-visite annoncée. Et remplacer des disques usés n'est pas équivalent à, au hasard, se pencher sur le cas d'un bloc moteur qui pisse l'huile...

Un essai ? L'idéal !

Si un essai est possible, ne boudez pas votre plaisir. Ce n'est pas prévu sur le salon, mais un rendez-vous ultérieur, oui. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de détecter des soucis de freinage, de trains roulants, des bruits inhabituels en provenance du moteur, ou de l'échappement. Le démarrage à froid doit être testé si possible. Et à chaud aussi, cela peut révéler des problèmes de carburation ou de capteurs, voire de démarreur...

Enfin, un suivi d'entretien sera toujours un plus. Pas forcément "full concession". On préférera même une auto entretenue par un passionné ou par un petit garage spécialiste de la marque, plutôt que dans une grosse concession qui ne connaît plus bien les autos qui prennent de l'âge.

Enfin, les papiers doivent évidemment être en règle et au nom du vendeur. Evidemment...