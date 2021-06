Fiat 500, Mini et Volkswagen New Beetle premier prix : des néo-rétros sans souci ?

La Fiat 500

Lancement : 2007

L'offre

Face aux Mini et New Beetle, la citadine italienne est la plus présente. Et ce sont les versions essence qui caracolent en tête avec près de 80 % des annonces. Sans surprise, c'est le bloc 1.2 69 ch qui domine l'offre, suivi par les 1.4 100 ch et le 0.9 TwinAir 85 ch. En diesel, la 500 était animée par l'unique 1.3 Multijet décliné en 75 ch et 95 ch.

Les prix

Des 500 à partir de 3 000 €

Nous avons trouvé des 500 1.2 essence et 1.3 diesel à 3 000 €. Mais, état, âge et kilométrage vont de pair. Aux côtés d'autos accidentées ou dont la mécanique est défaillante, on trouve des modèles fortement kilométrés (plus de 180 000 km). Bilan : l'achat est risqué.

4 500 € : du mieux en essence

Avec une soulte de 1 500 €, l'offre devient plus rassurante. Si les âges restent les mêmes, les kilométrages sont plus réalistes (- de 100 000 km). Nous avons déniché une 1.2 Lounge d'avril 2008 cédée par un particulier, pour 4 500 €. Elle n'a que 79 000 km.

5 500 € pour un 0.9 TwinAir

Ce bicylindre de 875 cm3 85 ch est apparu en septembre 2009. Malgré son âge, cette 500 TwinAir affiche des tarifs de revente plus élevés par rapport à la 1.2. Ne comptez pas moins de 5 500 €. Vu une Lounge de novembre 2011 à 5 500 €. Elle a parcouru 80 000 km. Ce qui n'est pas excessif pour une auto de 9 ans.

6 000 € pour un diesel de 75 ch

Le chèque d'entrée passe à 6 000 € minimum pour une 1.3 Multijet d'au moins dix ans. Parmi les nombreuses offres, quelques exemplaires méritent le détour. Ainsi, un négociant propose une Lounge 1.3 Multijet 75 ch de janvier 2009 pour 6 000 €. Elle n'a que 63 500 km.

Pour 500 € de plus, nous avons repéré une 1.3 Multijet 95 ch Sport. Elle est de juin 2011 et affiche 72 000 km au compteur. Une bonne offre.

Les principaux soucis de fiabilité de la Fiat 500 (2007-..)*

Carter de distribution. Sur le 0.9 TwinAir, on relate des fuites d'huile moteur au niveau du carter de distribution (à vérifier lors de l'essai statique de l'auto).

Bobines d'allumage. Sur l'ensemble des blocs essence on recense des défaillances se traduisant par des difficultés de mise en route ou des à-coups au roulage.

Filtre à particules (FAP). Sur les diesels, il a tendance à s'encrasser fortement si l'auto effectue des petits parcours urbains quotidiens. Pire, le moteur peut casser. Bref, évitez l'achat d'une 500 diesel si vous roulez exclusivement en ville et surtout essayez de savoir quels types de parcours a réalisés l'auto que vous souhaitez acquérir.

Boîte auto Dualogic. Apparue en janvier 2008, on rapporte quelques blocages. Elle doit alors être remplacée. Pendant l'essai, si les passages de rapports et rétrogradages sont chaotiques, méfiance !

Démarreur. Des défaillances ont nécessité son remplacement. À tester.

La MINI

Lancement : 2001 en essence et 2003 en diesel

L'offre

Sans être aussi pléthorique que pour la petite italienne, l'offre en Mini est largement suffisante pour trouver le modèle de votre choix. Cependant, à l'instar de la 500, il y a trois fois plus de versions essence que de diesels. Au menu, les One 1.6 90 ch, 1.4 95 ch et les Cooper 115 ch et 120 ch. En diesel, on trouve quelques rares 1.4 D 75 ch et 88 ch et des 1.6 110 ch.

Les prix

Moins de 4 000 € : un achat risqué

Essence ou un diesel, une Mini vendue sous la barre des 4 000 € ne mérite pas vraiment le détour. La majorité des autos affiche des kilométrages importants (plus de 170 000 km), synonymes d'entretien ou de réparations coûteuses à court terme. Sans oublier la fiabilité douteuse des Mini des années 2001 à 2003.

À partir de 5 000 € : un achat plus rassurant en essence

Avec une rallonge de 1 000 € à 1 500 €, la Mini affiche des kilométrages plus raisonnables. Et le cap des années à la fiabilité fragile est franchi. De même, à ce tarif, on trouve des autos plus jeunes et des versions restylées. Nous avons déniché chez un particulier une One 1.4 95 ch de septembre 2008 avec 108 000 km au compteur pour 5 500 €. Et pour 500 € de plus, un professionnel propose une Cooper 1.6 120 ch Pack Chili de juillet 2007. Elle a 82 000 km au compteur.

8 000 € minimum pour une Cooper S 175 ch

C'est la somme qu'il vous faudra investir pour acquérir une Cooper S puissante et au kilométrage raisonnable. Au fil des annonces et de la patience, nous avons trouvé une Pack Chili de décembre 2008 pour 8 300 €. Elle a parcouru seulement 82 000 km.

6 500 € : la mise plancher pour un diesel

Notre enquête nous a permis de constater que l'offre est très réduite dès lors que le budget est inférieur à 6 000 €. Pire, la quasi-totalité des autos ont de très gros kilométrages avec les mêmes risques de réparations et de pannes à court terme que les versions essence. Mais avec une rallonge de 500 € à 1 000 € les kilométrages se réduisent. Vu une Cooper 1.6 D 110 ch de décembre 2008 avec 120 000 km à 6 500 €. C'est une première main. Comme quoi c'est possible.

Les principaux soucis de fiabilité de la Mini (2001-2006)*

Direction : fuite ou bruit de la pompe d'assistance. Elle est à remplacer.

Boîte de vitesses : mécanique ou auto CVT, elle peut se bloquer.

Embrayage : usure prématurée. Il est à remplacer.

Distribution : sur la version essence 1.6 163 ch la chaîne devient bruyante et le moteur peut casser. Bruits, claquement au ralenti ou à l'accélération doivent vous alerter.

La Volkswagen New Beetle

Lancement : 1998

L'offre

Aux côtés des Fiat 500 et Mini, la transfuge de la mythique Coccinelle fait figure de précurseur. La New Beetle a été le premier ''revival" à être commercialisé dans l'hexagone. Malheureusement, elle ne connaîtra pas autant de succès. Mais que les nostalgiques se rassurent, il est assez présent en occasion aussi bien en essence qu'en diesel. Côté motorisations, on retrouve les 1.9 TDI 90 ch, 100 ch et 105 ch. En essence, les 1.4 75 ch, 1.6 100 ch et 105 ch , le 2.0 115 ch et le sportif 1.8 turbo de 150 ch.

Les prix

Moins de 3 500 € : c'est très risqué

Gros kilométrages, mécaniques défaillantes, carrosseries à revoir, contrôle technique non fourni, vente pour pièces... C'est ce que nous avons constaté en épluchant les annonces de New Beetle essence et diesel, vendues de 1 000 € à 3 000 €. Mieux vaut alors passer son chemin.

De bons plans en essence dès 4 500 €

Une rallonge de 1 000 € vous permettra de cibler des New Beetle bien plus rassurantes, tant côté kilométrages que mécanique et carrosserie. Et cerise sur le gâteau, vous aurez le choix des motorisations. Ainsi, nous avons trouvé une 1.4 75 ch de février 2003 et 92 000 km au compteur pour 4 200 €. Mieux, une 1.6 105 ch Carat d'octobre 2003 est proposée par un pro à 4 500 €. Elle a seulement 80 000 km. Enfin, pour à peine 5 000 €, nous avons déniché une 2.0 115 ch de septembre 1999 avec 84 000 km. C'est une première main.

6 000 € minimum pour un TDI

Malheureusement à ce tarif d'entrée, difficile de trouver des New Beetle de moins de 120 000 km. Toutefois, les autos sont globalement en bon état à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons vu une 1.6 TDI 105 de mai 2010 avec 139 000 km au compteur à 6 000 €. Et pour 600 € de plus on nous propose une finition haut de gamme Carat. L'auto est de janvier 2007. Elle a parcouru 124 500 km. Le diesel n'est plus en vogue, mais pour un gros rouleur qui veut une occasion originale, pourquoi pas.

Les principaux soucis de fiabilité de la New Beetle *

Moteurs essence 1.4, 1.6, 1.8 T : Sur les Beetle 2001 et 2002, défaillance possible des bobines d'allumage. Difficultés de démarrage, à coups au roulage doivent vous alerter.

Moteur 1.8 T : possibles fuites sur la pompe à eau.

Moteur TDI 90 : pertes de puissance dues à l’encrassement du débitmètre d’air.

LE BILAN

Rouler à bord d'un remake d'autos qui ont marqué les années 50-60 sans vider son compte en banque, c'est possible. Mais notre enquête démontre que les modèles ''premiers prix'' ne méritent pas vraiment le détour. Pour un achat sans histoire il est préférable de revoir son budget à la hausse. Seule solution pour que votre acquisition devienne un réel plaisir de conduite... Quant à vous conseiller plutôt l'une que l'autre, nous bottons cette fois en touche, ce sera surtout selon votre affinité avec la marque ou le modèle originel...

