Fiat veut nous abonner à la 500 électrique

La Fiat 500, habilement modernisée et désormais électrifiée, est la locomotive des ventes Fiat dans l’Hexagone (après l’utilitaire Ducato, s’entend).

Sa version « zéro émission », lancée fin 2020, représente aujourd’hui 70% des immatriculations de la gamme 500 et est aussi n°4 des ventes de sa catégorie derrière les Peugeot e-208, Renault Zoé et Dacia Spring.

Un succès, donc, que la marque veut pérenniser en proposant une formule inédite de financement qu’elle résume ainsi : « n’achetez plus, ne louez plus, abonnez-vous. »

Partant du constat que les habitudes de consommation évoluent - la musique sur abonnement a supplanté le CD, la TV à la demande s'impose de plus en plus – et que les formules de LOA et LLD connaissent un succès croissant, Fiat va maintenant mettre en place une formule d’abonnement tout inclus pour la Fiat 500 électrique, laquelle comprendra même l’assurance, et ce pour des périodes qui iront de 1 à 24 mois avec la même voiture, avant d’éventuellement repartir sur un nouveau modèle.

On pourra ainsi commander sa 500 en ligne selon trois formules différentes, avant de se la faire livrer, dans un délai de 15 jours, chez le distributeur de son choix.

Parmi les avantages mis en avant par la marque figurent la simplicité d’accès (pas d’étude financière préalable, on paie avec sa carte de crédit), l’absence d’engagement, et un kilométrage autorisé plutôt élevé pour une citadine, en l’occurrence 1 500 km par mois (ou 18 000 km par an).

Il faudra toutefois commencer par s’alléger d’un dépôt de garantie de 1 000 €, encaissé par la marque, pour accéder au programme.

Trois forfaits sont proposés. Le premier (City), facturé 299 € par mois, concerne la version Action, dotée d’une batterie de 23,8 kWh autorisant 190 km d’autonomie, valeur qui couvre déjà très largement les besoins quotidiens.

Au-dessus, on trouve le forfait Easy à 429 € mensuels qui permet d’accéder à la Fiat 500 Icône mieux présentée et plus richement équipée (écran 10 pouces, radar de recul, etc.) capable de parcourir 320 km d’une charge de sa batterie 42 kWh.

Enfin, le forfait Tutti à 499 € permet de s’assurer les services de la version Prima (320 km d’autonomie aussi).

La version cabriolet est aussi disponible sur les forfaits Easy et Tutti, moyennant 70 € de rallonge chaque mois.

Selon Fiat, le surcoût par rapport une formule type LOA, facturée à partir de 199 € par mois (soit 100 € de moins que la formule d’abonnement City), est en grande partie couvert par l’amplitude kilométrique plus large (10 000 km annuels pour la LOA, 18 000 pour l’abonnement) et la présence de l’assurance dans le forfait.

En revanche, la marque est un peu (beaucoup) de mauvaise foi en ajoutant dans l’équation l’entretien - quasi-nul sur une électrique - et l’extension de garantie, sachant que l’on parle de voitures neuves dont de très éventuelles défaillances seraient couvertes pendant la durée des financements en question.

Pas grave, c’est avant tout la souplesse de la formule d’abonnement qui sera susceptible d’appâter le chaland.

Les objectifs de Fiat restent assez modestes pour le moment avec cette formule inédite, puisque la marque estime que 800 voitures ainsi financées (sur 25 000 modèles immatriculés en 2021) pourraient intéresser la clientèle cette année.