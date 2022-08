Ford organise un méga rappel pour un problème de boîte de vitesses

Comme tous les constructeurs, Ford partage un maximum d’éléments techniques entre ses différents modèles. Depuis quelques années, la marque à l’Ovale bleu va même plus loin en proposant des modèles identiques à ses clients nord-américains et européens. C’est le cas des 5 véhicules concernés par le rappel que le constructeur identifie sous la référence 22S43.

Celui-ci ne concerne que les véhicules dotés de moteurs essence et d’une boîte automatique. La période de production concernée, variable selon les modèles, est particulièrement longue puisqu’elle s’étend de 2011 à 2021. Le problème provient d’un élément de la transmission chargé d’adresser à cette dernière les informations que lui indique le conducteur en manipulant le levier de vitesses. En cas de défaillance, cette donnée ne circule pas. Ainsi, le propriétaire peut, par exemple, basculer le levier sur la position Parking, tandis que la boîte restera avec une vitesse enclenchée ou en position Neutre. L’immobilisation de l’auto lors du stationnement n’est donc pas garantie.

Sont concernées par ce rappel les Escape (commercialisé en Europe sous le nom de Kuga) équipés des 1.5, 1.6, 2.0 et 2.5 EcoBoost et assemblés entre le 5 octobre 2011 et le 2 août 2019, les C-Max Hybrid (jamais importé en Europe) sortis de chaîne du 19 janvier 2012 au 26 avril 2018, les Fusion (nom américain de la Mondeo) 1.5, 1.6 et 2.0 EcoBoost, ainsi qu’hybride, fabriquées à partir du 3 février 2012 et jusqu’au 4 avril 2016, les Edge 2.0, 2.7 et 3.5 EcoBoost (des moteurs inconnus en France où ce SUV n’était proposé qu’en diesel) assemblés entre le 25 juin 2014 et le 4 septembre 2018, et les Transit Connect 1.6 et 2.0 EcoBoost produits du 13 juin 2013 au 30 juillet 2021. Au total, ce sont précisément 2 925 968 propriétaires qui seront contactés dans les prochains jours par Ford.

Si vous êtes le possesseur de l’un de ces modèles et que la boîte automatique réagit de façon étrange, votre Ford est peut-être touché par ce défaut. Dans ce cas, n’hésitez pas à consulter votre concessionnaire.