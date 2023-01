Ford rappelle plus de 30 000 Transit

Derrière l’acronyme HVAC se cache l’un des équipements les plus communs de nos véhicules. En anglais, il signifie Heating, Ventilation and Air-Conditioning, c’est-à-dire chauffage, ventilation et climatisation. C’est le dispositif de pilotage de cet élément qui se montre problématique sur une partie de la production des millésimes 2022 et 2023 du Transit.

Plus précisément, Ford indique que 31 339 exemplaires, assemblés entre le 26 février 2021 et le 15 septembre 2022, doivent faire l’objet de corrections. Ces véhicules sont tous équipés du système multimédia SYNC4 et de la climatisation automatique EATC. Le logiciel de pilotage du HVAC comporte plusieurs défauts qui peuvent causer son non-fonctionnement, y compris ses fonctions de dégivrage et de désembuage. La NHTSA, l’autorité nord-américaine en charge de la sécurité routière, a donc, considérant ce problème comme pouvant causer des problèmes de sécurité, imposé que les possesseurs de ces utilitaires soient contactés par Ford afin de leur proposer l’installation de la dernière génération de ce software. Cette dernière est présente sur tous les Transit sortis de chaîne depuis le 16 septembre 2022.

Référencé 22S65, ce rappel n’est, pour le moment, pas étendu à l’Europe.