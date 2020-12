Essai : Ford Transit Trail : un 4x4 simple et efficace

C’est l’histoire d’un fourgon grand et costaud qui s’ennuyait sur le bitume et les routes trop faciles. Il rêvait de se dégourdir les roues, d’arpenter chemins forestiers et routes caillouteuses, de se jouer de la neige, du sable et de la boue. Mais ce Ford Transit, ses deux roues motrices en mode propulsion savait bien qu’en dehors des sentiers battus, il risquait fort d’y rester… Ford a entendu ses regrets et ses désirs, et décidé d’y répondre. D’un coup de baguette technologique, le voici 4x4 sous le nom de Transit Trail. Quatre roues motrices pour aller gambader où bon lui semble. Et tant qu’à faire, autant choisir la simplicité avec une transmission intégrale dite intelligente. Grâce à quoi, ce Transit Trail AWD décide seul de ce qui est le mieux pour avancer. C’est l’électronique qui gère cette répartition du couple entre les quatre roues, en fonction de l’état de la route, de la vitesse et des comportements du conducteur. Le Transit Trail 4x4 peut donc passer seul de deux à quatre roues motrices et peut envoyer jusqu’à 50 % du couple moteur sur l’avant. Le conducteur peut même ne pas s’en rendre compte, et il continuera sa route le plus sereinement du monde. Et si toutefois, les choses se corsent vraiment, pas de souci non plus. Le conducteur prend la main et enclenche une commande située sur le tableau de bord. Dès lors, le mode 4x4 est verrouillé et la répartition est de 50-50 entre l’avant et l’arrière.

Sur la route et en dehors, une vraie polyvalence

Dans la pratique, ce Transit 4x4 se révèle efficace. Sur la route, rien à dire. Il se comporte comme un Transit propulsion classique. Le 2 litres de 170 chevaux équipant notre modèle L2H2 d’essai apporte de bonnes performances, nécessaires pour rouler en charge ou pour tracter. Ce Transit 4x4 est également proposé avec le 130 chevaux, pour un usage plus léger. Le comportement général de ce Transit Trail est tout à fait sain, sans surprise puisque le passage en quatre roues motrices est entièrement géré par l’électronique et se révèle imperceptible.

Sortons maintenant des sentiers battus. Sur des chemins forestiers empruntés, parfois défoncés, sablonneux à l’occasion et glissants souvent, dans les montées comme les fortes descentes, ce Transit Trail s’est montré à la hauteur. C’est même plutôt surprenant avec un véhicule qui ressemble presque à Monsieur tout le Monde. En respectant les règles de la conduite en tout-terrain, le Transit Trail est même assez bluffant. Se maintenir à 2000/2 200 tours pour passer un raidillon sablonneux, et le tour est joué… Garder le pied sur le frein et ne surtout pas débrayer pour une descente, et la voici absorbée sans souci. Pour le coup, dans ce type de situation, le contrôle électronique de descente n’aurait pas été superflu, mais il n’est pas proposé. Regrettons aussi que ce Transit Trail ne soit disponible qu’en boîte manuelle à six rapports, la boîte automatique étant tout de même un plus certain sur ce type de véhicule. Cela dit, ce Transit Trail n’est pas non plus un grand baroudeur. Avec une répartition à 50-50, sans blocage de différentiel central et arrière et sans boîte courte, ni de série ni en option, pas question pour ce Transit de faire dans l’extrême, et le franchissement pur et dur n’est pas fait pour lui.

Deux longueurs, deux hauteurs, quatre possibilités

Côté utilitaire, ce 4x4 est proposé en deux longueurs, L2 et L3, et deux hauteurs, H2 et H3, soit quatre variantes. Son mode 4x4 ne modifie ni ses dimensions, ni les volumes utiles, allant de 9,5 à 12,4 m³. La charge utile est en revanche un peu en retrait par rapport aux modèles classiques. C’est normal. La transmission 4x4 grève le poids à vide et fait baisser la charge utile d’une cinquantaine de kilos environ. Elle va au maximum de 1230 à 1288 kilos sur notre L2H2 contre une fourchette de 1263 à 1394 kilos sur ce même modèle en propulsion. Signalons que le Transit Trail 4x4 est également disponible en châssis simple cabine (de L1 à L5) ou châssis double cabine (L2 et L3).