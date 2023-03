Geotab et Lytx s'associent pour la sécurité des flottes

L'un est canadien, l'autre est californien. Geotab, numéro 1 mondial en matière de solutions de transport connecté au service des flottes, s'est associé cette semaine avec Lytx. Cet autre leader est spécialisé dans le domaine de la télématique vidéo. Il faut savoir que Lytx est un pionnier du genre. Ses produits capturent quelque 3 milliards de kilomètres de données chaque mois et détectent environ 364 000 situations de conduite dangereuses chaque jour.

Un oeil de plus sur la flotte

Aujourd'hui, la firme de San Diego rend disponible pour la première fois en Europe sa caméra Surfsight AI-12 au service de la clientèle entreprises de Geotab. Cet assistant embarqué à bord des véhicules va permettre aux gestionnaires de parcs d'améliorer encore la sécurité de leurs flottes, et cela, grâce à un enregistrement en continu des trajets et à une technologie avancée couplant vision artificielle et intelligence artificielle. « La Surfsight AI-12 offre plus qu'une simple caméra embarquée », précisent Lytx et Geotab. L'outil, en effet, est assorti également de fonctionnalités telles que la détection de distraction au volant, des alertes audiovisuelles et la possibilité de connecter des caméras auxiliaires.

« L'ajout de la solution vidéo intégrée Surfsight sur la Marketplace de Geotab ouvre la porte à de nouvelles possibilités en matière de gestion de flotte grâce à une visibilité accrue pour les flottes équipées de nos solutions », déclare Edward Kulperger, Senior vice-président Europe de Geotab. « L'intégration transparente avec MyGeotab permet aux clients d'accéder à une solution de caméra embarquée de qualité d'un simple clic, qui utilise à son tour la vidéo et l'intelligence artificielle pour aider à améliorer les mesures de sécurité de la flotte au sein d'une plateforme télématique »