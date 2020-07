Grands excès de vitesse : ils se multiplient depuis le début de la crise

Les chiffres sont accablants : depuis le début de la crise Covid-19, les Français roulent plus vite. Parfois beaucoup plus vite. Nos confrères du Figaro rapportent des chiffres impressionnants sur le mois de juin, avec des très grands excès de vitesse (plus de 50 km/h au dessus de la limitation) en hausse de 11 %, des dépassements entre 40 et 50 km/h en zone urbaine "deux fois plus nombreux", et des retraits de permis en augmentation de 25 à 30 % dans certaines zones, comme en Provence.

Des données étonnantes qui ne collent pourtant pas avec celles de la Sécurité routière. Toujours au mois de juin, le nombre de morts sur les routes françaises a baissé de près de 30 %. Evidemment, il faudrait tenir compte d'un paramètre : à Paris, le bureau de la Sécurité Routière explique que c'est aussi parce que le trafic post-confinement n'était pas revenu à la normale.

Il faut donc espérer que ces comportements à risque se "tassent" cet été, alors que le trafic a repris de plus belle avec les grands départs en vacances. Des voyages qui se font plus que jamais en automobile, alors qu'une partie des Français boude les transports en commun comme le train ou le bus, et que l'avion ne vole plus autant qu'avant.