Honda lance un nouveau rappel sur son CR-V

Chez Honda, on ne plaisante pas avec la qualité des voitures que l’on produit. Ce n’est pas pour rien que le constructeur japonais est d’ailleurs régulièrement classé parmi les plus fiables au monde. Le H ailé n’est, évidemment, pas à l’abri des problèmes. Mais, dans ce type de situation, les corrections sont généralement appliquées sans délais.

C’est le cas du rappel référencé 6FA qui a été lancé en Europe il y a quelques semaines. Cette opération consiste à installer un fusible sur le câble positif de la batterie reliant cette dernière au boîtier à fusibles. En effet, cet élément n’existait jusqu’alors pas sur certains CR-V ce qui, en cas de choc, pouvait entraîner un court-circuit si le dit câble entrait en contact avec la carrosserie.

En deux temps, trois mouvements.

Ce rappel concerne les Cr-v homologués sous les types CE e6*2007/46*0265* suivi d’un nombre compris entre 02 et 06. Une information que vous retrouverez dans la case K de la carte grise de votre véhicule. Plus précisément, ce sont les exemplaires du SUV Honda assemblés entre le 1er mai 2018 et le 1er juillet 2022 qui doivent repasser en atelier.

À peine officialisée, cette correction est déjà largement mise en place. En effet, l’importateur français nous a indiqué que 5 465 CR-V étaient initialement concernés en France, mais qu’environ 4 000 étaient déjà repassés entre les mains d’un technicien. Au niveau européen, ce sont, au total, 62 305 véhicules qui sont touchés par ce problème.