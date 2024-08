Honda rappelle son CR-V à cause d’un problème de ceinture de sécurité

Même si sa présence reste relativement discrète sur les routes françaises, et même européennes, le Honda Cr-v est l’un des best-sellers de Honda mais également l’un des SUV les plus vendus dans le monde. Rien qu’aux États-Unis, il s’en écoule plusieurs centaines de milliers d’exemplaires chaque année. Comme tous les modèles à succès, il prend donc la peine de se renouveler profondément à intervalles réguliers afin de maintenir l’intérêt de la clientèle.

Ainsi, la lignée est apparue en 1996 et se poursuit aujourd’hui avec un 6e opus, commercialisé dans notre pays depuis quelques mois. Mais celui qui nous intéresse aujourd’hui porte le nom de code RL6 et a été produit de 2017 à 2023. Plus précisément, ce sont les CR-V (environ 1 500 autos dans l’Hexagone) sortis de chaîne entre le 27 février 2018 et le 10 septembre 2019 qui sont concernés par un rappel portant le code 6XL

Bouclage inutile

Sur ces véhicules, il a été relevé que la boucle des ceintures de sécurité avant, tant celle du conducteur que celle du passager, pouvait, à cause d’une fabrication incorrecte, ne pas se verrouiller parfaitement. En cas de choc, la retenue des occupants pourrait ainsi n’être que partielle, empêchant ce système de retenue de remplir totalement son office.

Honda n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur cette opération, mais il semble qu’elle consiste à remplacer purement et simplement les boucles de ceinture incriminées.

A noter que ce problème concerne également l’Odyssey, un imposant monospace presque exclusivement réservé aux États-Unis, sur les mêmes tranches de production.