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Route de nuit

Inde : retour à la source

Dans Economie / Politique / Industrie

Serge Bellu

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Le jeudi, c’est le jour où les routes (de nuit) de l’automobile et de la culture se croisent ou convergent.

Inde : retour à la source
La Fiat 1100 fabriquée par Premier et vendue sous le nom de Padmini.

L’actualité va trop vite. Nous n’avons pas eu le temps de nous interroger sur le futur de l’économie indienne car le président français, Emmanuel Macron, de retour de New Delhi, devait commenter la liquidation du chef suprême iranien.

Comment traiter un régime autoritaire par rapport à un autre. C’est une question de rafales. De mitraillettes dans les pays où le pouvoir tire sur sa population. Des avions de combat dans les régions où le commerce prime sur les droits humains.

Prenons le temps de revenir sur l’industrie automobile. Ou plutôt sur ses origines car notre route de nuit aime remonter le cours de l’histoire.

Troisième marché automobile du monde derrière la Chine et les États-Unis, l’Inde possède une industrie toujours concentrée sur son marché intérieur.

La Hindustan Ambassador est une icône pour les Indiens ; celle-ci est transformée en œuvre d’art.
La Hindustan Ambassador est une icône pour les Indiens ; celle-ci est transformée en œuvre d’art.

Les Américains furent les premiers à implanter des usines sur le sous-continent indien. Des Chevrolet ont été fabriquées à Sewree à partir de 1928. Pontiac et Buick ont suivi et GM resta sur place jusqu’en 1954. Ford a produit ses premiers Modèles A en 1930. Le groupe Chrysler est entré en Inde par le biais de la Premier Automobiles Ltd formée en 1944. Dodge et DeSoto furent assemblées à partir de mars 1947 à Bombay.

En août 1947, l’Inde accéda à son indépendance. Trois ans plus tard, Premier se lia avec Fiat et fabriqua la 1100 sous le nom de Padmini jusqu’en 1999.

Mahindra a fabriqué la Jeep de Willys sous de multiples formes dont la station wagon.
Mahindra a fabriqué la Jeep de Willys sous de multiples formes dont la station wagon.

Deux entreprises ont été formées en 1948, Ashok Motors à Madras, pour assembler des Austin, et The Standard Motor Products of India Ltd, à Vandalur, pour fabriquer notamment la Triumph Herald.

La firme la plus emblématique est Hindustan Motors, née en 1942. Elle a produit la Morris Oxford de 1957 à 2014 sous le nom d’Ambassador devenue une icône car elle a vécu toutes les mutations de l’Inde abritée derrière un protectionnisme rigoureux. L’interdiction d’importation de voitures étrangères et la limitation de la production à 35 000 unités par an ont sclérosé le secteur pendant plusieurs décennies.

Hindustan a développé un véhicule baptisé Trekker tous usages, habillé d’une carrosserie rudimentaire.
Hindustan a développé un véhicule baptisé Trekker tous usages, habillé d’une carrosserie rudimentaire.

La situation de l’industrie indienne prit un tournant décisif quand fut fondée la firme Maruti associée au Japonais Suzuki. La première voiture sortit des usines de Gurgaon en décembre 1983. Une ère nouvelle commença alors.

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