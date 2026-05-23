27 voitures et non plus 17. C’est le nombre de véhicules volés au total dans le spectaculaire braquage réalisé dans la nuit du 16 au 17 mai dernier dans une conciergerie spécialisée dans les voitures de luxe à Paris, selon les journalistes du Parisien.

Plus tôt cette semaine, déjà, on apprenait que douze personnes avaient été interpellées dans le cadre de l’enquête sur ce vol. Et plus les informations arrivent, plus elles confirment le profil pour le moins « amateur » des auteurs : ils n’ont visiblement rien à voir avec celui des personnages de cinéma qu’on voit dans des films du genre de « 60 secondes chrono » ou « The Italian Job ».

« Tuyautés » sur Snapchat ?

Toujours d’après les journalistes du Parisien, quatre jeunes hommes « originaires du Val de Marne et en particulier de Créteil » ont été formellement mis en examen dans cette affaire. L’enquête vise à découvrir l’identité d’une cinquantaine de personnes impliquées de près ou de loin dans cette opération… Qui pourrait être partie de publications sur des réseaux sociaux comme Snapchat, dans lesquelles des détails sur ce parking étaient communiqués.

Les journalistes, de source policière, décrivent des profils « immatures et inexpérimentés » de certains suspects. Et ce qu’ils ont fait des véhicules volés témoigne effectivement d’une totale désorganisation.

Une Aston Martin incendiée

Parmi les 27 véhicules volés, 21 ont été retrouvés parmi lesquels une Ferrari 458, retrouvée dans un parking des Yvelines et rendue à son propriétaire qui affirme aux journalistes que sa voiture n’a pas été abîmée : « je dis bravo à mon voleur, il n’a rien près et j’ai même retrouvé ma casquette à l’arrière », leur a-t-il confié en plaisantant.

D’autres voitures d’exception n’ont pas eu la même chance : une Aston Martin a été retrouvée « partiellement incendiée » dans le bois de Boulogne et deux voitures de sport ont été abandonnées près de la Porte d’Orléans après un accident entre les deux voleurs. Certaines autos avaient eu le temps d’être envoyées à Lyon et Nantes, est-il précisé.

3,7 millions d’euros de préjudice

Au total, le préjudice de ce vol est estimé à 3,7 millions d’euros. L’enquête cherche aussi à déterminer si les braqueurs ont bénéficié d’informations internes à la conciergerie ou à d’autres utilisateurs du parking souterrain qui abritaient les véhicules. Pour rappel, la conciergerie annonçait disposer d’un système de sécurité très élaboré.