Une ancienne Porsche détrône la dernière Corvette ZR1 de 1064 chevaux sur Road Atlanta
Une Porsche 911 GT2 RS de 2019 vient de reprendre le record de Road Atlanta à la nouvelle Chevrolet Corvette ZR1 forte de 1 064 ch. Grâce au kit Manthey, l’Allemande a signé un chrono de 1:22.649.
La Chevrolet Corvette ZR1 pensait avoir réglé la question du record du circuit Road Atlanta avec ses 1 064 chevaux et son chrono de 1:22.82. L’Américaine venait de s’offrir un joli trophée mais Porsche est arrivé. Parce qu’à Zuffenhausen, laisser un record tranquille semble provoquer des allergies.
Le plus embêtant dans l’histoire ? La voiture qui reprend la couronne n’est même pas neuve. Il s’agit d’une 911 GT2 RS génération 991.2 datant de 2019 et équipée du kit Manthey ainsi que de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Résultat : 1:22.649. Porsche a profité de l’occasion pour transformer Road Atlanta en quelque chose de semblable à un jardin privé. Une 911 GT3 RS Manthey a en effet signé le record des atmosphériques en 1:23.932, pendant que la nouvelle 911 GT3 992.2 bouclait le circuit en 1:24.639.
La GT2 RS, une hyper-sportive hors du temps ?
Le plus savoureux dans cette histoire, c’est que la GT2 RS commence presque à passer pour une youngtimer à l’échelle absurde du monde de la supercar moderne. Pourtant, cette 911 née en 2017 continue à tomber des chronos face à des machines surpuissantes. Au final, 1 064 ch, c’est impressionnant dans une fiche technique, mais un châssis parfaitement réglé c’est pas mal non plus.
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