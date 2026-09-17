Jumeau du nouveau Toyota Rav4, le Suzuki Across hybride est moins cher que lui

Comme la Swace (une Corolla break rebadgée), le Suzuki Across était proposé sur le marché européen pour abaisser les niveaux d’émissions CO2 moyens de la marque en Europe. Ce SUV exclusivement hybride rechargeable, mécaniquement identique au Toyota Rav4 pareillement motorisé, vient de quitter le catalogue de Suzuki sur le Vieux Continent.

Il est officiellement remplacé par l’Across de seconde génération, jumeau du tout nouveau Toyota Rav4 de sixième génération. Il avait été dévoilé au mois de février dernier et Suzuki France communique cette fois sur son prix : ce sera 55 150€ dans l’unique finition proposée « Style », à comparer aux 54 950€ que coûte le Toyota Rav4 hybride rechargeable chez nous.

Une remise intéressante

Quel intérêt de préférer le nouveau Suzuki Across au modèle « original » ? Il y a au moins une bonne raison : alors que le Rav4 propose actuellement une remise de 1 000€ (abaissant son prix de base à 53 950€), le nouvel Across fait un plus gros effort au lancement. Suzuki France annonce en effet une remise de 6 000€, ce qui le place à 49 150€.

Rappelons qu’il développe 309 chevaux en puissance maximale cumulée, lui qui associe un bloc 4 cylindres essence 2,5 litres de 143 chevaux à deux moteurs électriques (l’un sur le train avant et l’autre à l’arrière). Avec sa batterie de 22,7 kWh de capacité, il revendique une autonomie maximale WLTP de 127 kilomètres.

Il pourra aussi compter sur une garantie de 10 ans et 200 000 kilomètres, contre 10 ans et 185 000 kilomètres pour le Rav4 chez Toyota (conditionné à un entretien dans le réseau).

Contrairement au Rav4, le nouveau Suzuki Across ne sera plus proposé en version hybride non rechargeable. Probablement parce que ce dernier rejette 128 g/km de CO2, ce qui n’est plus intéressant pour Suzuki dans la recherche de l’abaissement de ses chiffres de CO2 en Europe.