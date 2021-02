L'Allemagne ferme une partie de ses frontières routières

En réponse à

Un pays souverain qui gère ces propres frontières est donc un pays Nazi ?

On en est vraiment arrivé la avec l'UE ? Cette blague... Heureusement que le ridicule ne tue pas.

Pendant que l'UE nous as servis 4M de dose de vaccin (pour un peu plus de 2M de vacciné) aux RU, on est à 15M de vaccinés, vous savez ce pays qui aurait du depuis le BREXIT être en décrépitude selon BFMacron.

Il va vraiment falloir une prise de conscience sur l'absurdité de l'UE dans son ensemble si on veut pas devenir la risée du monde dans la région France (puisque l'appellation pays est réservé aux nations qui se définissent par un pouvoir souverain, des frontières, etc...). On a moins de marge de manœuvre/pouvoir en France vis à vis de Bruxelles, qu'un pays de URSS à l'époque du bloc soviétique vis à vis de Moscou c'est dire.

Surtout que les Français avaient voté contre la constitution européenne. Peut-on encore parler de démocratie quand le choix d'une majorité aux ordres de l'exécutif à l'assemblée supplante celui du peuple. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe en voyant la déchéance Française et surtout l'endoctrinement massif de son peuple pro-UE autrement dit pro-médiocrité et délégation de pouvoir.