L'Arabie Saoudite envisage une ville à "route unique" de 170 km de long

N'importe quel maire de grande ville fait face au même problème : le plan d'urbanisme et la gestion de l'étalement de l'agglomération. En Arabie Saoudite, un projet de grande ville entend prendre ce détail qui n'en est pas un par un angle plutôt inhabituel : s'étaler, beaucoup s'étaler. Une ville "longue" de 170 km, qui a une particularité, à savoir un seul axe principal reliant des quartiers construits au bord de cette "route".

La ville, baptisée sobrement "The Line", est composée de modules dans lesquels les habitants ont accès aux services publics dans un rayon de cinq minutes à pied. Et pour relier tout ce beau monde, un "tube" façon Hyperloop.

Il est difficile de ne pas voir de projet un peu utopique d'une start-up ou d'un pays en quête de regards et d'investisseurs. The Line promet (sur le papier) de pouvoir rejoindre n'importe quelle autre zone de la ville en 20 minutes maximum. Ce genre de projet pharaonique demanderait probablement des sommes tout aussi astronomiques, d'autant plus qu'il est question de "creuser" les zones d'habitation pour avoir un niveau souterrain avec commerces et services. Sur 170 km, cela commence à faire beaucoup.