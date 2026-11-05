L’augmentation vertigineuse des vols de câbles de bornes électriques tombe au pire moment

Le phénomène des vols de câbles prend vraiment de l’importance en France. Comme le révèlent les journalistes du Figaro sur la base des chiffres de l’association Charge France, environ 1000 stations de charge ont été vandalisées pendant les dix premiers mois de l’année 2026, ayant entraîné 800 dépôts de plaintes.

A titre de comparaison, « seulement » une centaine de stations de charge avaient été touchées par des vols de ce genre sur l’année 2025 dans le pays. Ils ont ainsi été multipliés par 10 en peu de temps et le préjudice subi par les opérateurs des bornes depuis le début de l’année s’élèverait à 21 millions d’euros.

Considérer ces bornes comme des « infrastructures critiques » ?

Comme nous l’avons vu récemment dans des opérations menées par les forces de l’ordre, la police et les gendarmes essaient de lutter contre ce phénomène. Mais compte tenu du nombre de stations touchées, il y a urgence à endiguer ces pratiques : il se trouve que les automobilistes français achètent de plus en plus de véhicules 100 % électriques, avec 41 % du total des ventes en octobre 2026 fonctionnant via cette technologie (42 % en septembre).

Le nombre de points de charge ne cesse d’augmenter, avec en France 202 804 prises au total dans le dernier comptage de l’Avère datant du 12 octobre dernier (dont 26 803 bornes d’une puissance supérieure à 150 kW). Mais avec autant de dégradations, il y a un gros risque d’avoir de plus en plus de moments où les utilisateurs doivent faire la queue à des bornes rapides en voyage (ce qu’on commence déjà à voir plus régulièrement qu’avant).

Voilà pourquoi des députés proposent de modifier la loi afin de faire rentrer les bornes de charge rapide pour voiture électrique dans la catégorie des « infrastructures critiques », entraînant des sanctions beaucoup plus lourdes pour les auteurs de vols. Cette technique aurait eu un effet de dissuasion très efficace au Portugal comme l’explique le secrétaire général de l’association Charge France.