Honda va présenter son seul nouveau SUV électrique survivant, l’Alpha

Il y a moins de deux ans, Honda avait encore de grands projets d’électrification. Au CES de Las Vegas 2025, le constructeur japonais levait le voile sur deux concept-cars très impressionnants : le 0 SUV et surtout la 0 Sedan, une berline aux proportions spectaculaires préfigurant un modèle de série attendu pour cette année 2026. Des véhicules reposant sur une toute nouvelle architecture technique avec une plateforme logicielle à la pointe.

Mais tout a basculé cette année : Honda a tout simplement décidé d’annuler tous ces projets, envoyant à la poubelle au moins quatre véhicules dont la conception technique avait beaucoup avancé. Outre les 0 Sedan et SUV, le géant japonais a gelé le projet d’un nouveau véhicule électrique Acura et les modèles de la marque Afeela conçue avec Sony.

Le SUV Alpha survivra

Il ne restera finalement qu’un survivant dans cette famille de nouveaux véhicules électriques Honda : le concept-car dévoilé par la marque au salon de Tokyo 2025. Nommé « 0 α » sur le stand de la marque, il doit déboucher sur un nouveau modèle de série dont le nom sera visiblement « Alpha ».

Le constructeur donne rendez-vous au 2 décembre prochain pour la présentation internationale de ce modèle, en Inde. On imagine que son design restera très proche de celui du concept-car 0 SUV dévoilé au CES de 2025 et du concept-car 0 α vu à Tokyo il y a un an. L’engin a sans doute vocation à être commercialisé chez nous où Honda se contente actuellement du e : Ny1 en toute fin de carrière comme seul modèle 100 % électrique.