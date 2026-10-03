La gendarmerie a réussi à remonter un réseau de voleurs de câbles de bornes pour voitures électriques

Si vous utilisez régulièrement le réseau de charge rapide des voitures électriques, vous êtes sans doute déjà tombé au moins une fois sur une borne disposant d’un câble arraché. Il se trouve que ces dispositifs de charge, possédant de très gros câbles de charge refroidis directement par la borne, font appel à d’importantes quantités de cuivre dans leur fabrication dont le prix atteint actuellement 13€ du kilo sur le marché.

Depuis quelques années, les cas de vol de câbles se multiplient un peu partout en France et deviennent même problématiques pour les opérateurs, confrontés à des dégradations très coûteuses et gênant aussi les utilisateurs.

Un « réseau » neutralisé par les gendarmes

Près de Toulouse, la gendarmerie enquêtait depuis quelques mois sur des actes de vols de câbles sur de nombreuses stations de charge rapide. La brigade de Villefranche de Lauragais a finalement réussi à prendre leurs auteurs en flagrant délit.

Il s’agit de trois personnes, deux hommes et une femme issus de la communauté rom, auteurs présumés de 16 faits commis dans le Sud-Est de la France pour un préjudice estimé à 300 000€. Comme le rapportent les journalistes de BFM TV, ils ont été arrêtés dans la nuit du 18 au 19 septembre dernier et des câbles de borne sectionnés ont été trouvés dans le coffre de leurs voitures. Les deux hommes ont été placés sous détention et la femme est sous contrôle judiciaire.