Il y a quelques jours, des communicants du groupe Volkswagen faisaient état d’un haut niveau de prises de commandes pour les nouveaux petits véhicules électriques du groupe allemand : les Volkswagen ID.Polo et autres Skoda Epiq, par exemple, cumulaient chacun une trentaine de milliers de commandes lors de leur démarrage commercial sur l’ensemble du Vieux Continent. Contactées par nos soins, les antennes françaises du groupe allemand confirmaient de hauts niveaux de commandes dans le pays, de nature à allonger les délais de livraisons si cette tendance se confirmait dans les mois à venir.

Chez Volkswagen, ce haut niveau des commandes de l’ID.Polo a poussé sa division française à affirmer qu’elle venait de battre un record vieux de plus de dix ans : 5 215 exemplaires de la citadine électrique commandés par les clients sur le dernier mois de septembre 2026, à comparer aux 4 816 unités de la Polo thermique commandées en mars 2019 et aux 4 656 de cette même Polo commandés en mai 2017.

Une part record de voitures électriques, aussi

« C’est un record de ventes pour Volkswagen France sur les 10 dernières années. En effet, depuis 2017, aucun autre modèle n’avait atteint un tel volume mensuel de commandes clients », annoncent-ils.

Toujours d’après Volkswagen France, 57 % des commandes recensées sur le mois de septembre 2026 concernaient des voitures électriques. Et avec 12 000 commandes au total sur ce dernier mois, c’est « un des meilleurs chiffres depuis 2020 ».

Il ne faut évidemment pas oublier qu’on parle ici du lancement commercial d’un nouveau modèle, dont les premières commandes servent aussi à garnir les concessions et le démarrage peut être très bon sans que ce rythme ne soit conservé lors des années suivantes. Gardons ainsi à l’esprit la carrière de la Fiat 500e 100 % électrique, d’abord très bonne avant un effondrement des ventes à partir de 2023. La Volkswagen ID.Polo et ses cousines électriques du groupe allemand tiendront-elles au contraire la cadence ? Elles signent un tout cas assurément un bon démarrage.