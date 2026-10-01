Mondial de l’auto 2026 : la Volkswagen ID. Polo, ce que l’on sait sur cette électrique à moins de 25 000 €

Pour ses débuts, la nouvelle ID. Polo de Volkswagen a bien choisi son année. En effet, commercialisée depuis la mi-2026, la citadine 100 % électrique allemande sera exposée à Paris du 12 au 18 octobre, à l’occasion du Mondial de l’auto 2026. Avec cette Polo électrique, Volkswagen espère connaître le même succès que la version thermique du modèle, vendue à plus de 20 millions d’exemplaires.

Affichée à un prix de départ inférieur à 25 000 euros et mesurant 4,05 mètres, l’ID. Polo vient concurrencer directement les modèles électriques d’ores et déjà présents sur le marché français, et principalement la Renault R5. Bien que l’ID. Polo soit présente dans le catalogue de Volkswagen, la Polo thermique continuera d’être commercialisée.

Le passé et le présent réunis dans une seule voiture

La nouvelle philosophie de Volkswagen a bien été prise en compte avec la nouvelle ID. Polo. En effet, le passé et le présent sont entremêlés dans cette même voiture.

Cela se remarque notamment au niveau de l’identité du modèle, avec évidemment le nom « Polo », qui donne une première idée de ce à quoi la clientèle peut s’attendre. Avec le « ID. » ajouté devant le nom, Volkswagen précise tout de suite la présence d’une technologie électrique moderne.

L’identité ne s’arrête pas au nom de la voiture : elle s’étend jusqu’au design du véhicule. Pour cette Polo, le constructeur de Wolfsburg s’est notamment inspiré de la Golf avec le montant arrière. Mais la modernité se fait ressentir avec la modernisation de l’arrière, avec des feux rectangulaires, mais aussi avec le rétroéclairage du logo de la marque allemande.

Ces nouveaux principes de Volkswagen se retrouvent aussi au sein de l’habitacle, où le numérique d’aujourd’hui est mis en relation avec un affichage rétro. En effet, le compteur de vitesse dispose d’un affichage inspiré des années 80, tout comme certains éléments affichés sur l’écran multimédia.

L’ergonomie est aussi d’époque, puisque l’on peut retrouver des boutons physiques au niveau de la planche de bord, sur le volant ainsi que sur les portières pour commander les vitres.

3 motorisations, 2 batteries

Sur l’ID. Polo, Volkswagen propose à sa clientèle trois motorisations pour deux batteries. Dans un premier temps, la plus petite batterie LFP de 37 kWh, offrant une autonomie WLTP de 329 km, est associée aux versions de 115 et 135 ch. La motorisation de 210 ch sera, quant à elle, associée à une batterie NMC de 52 kWh, offrant jusqu’à 455 km d’autonomie.

Au niveau du temps de recharge, les deux batteries pourront passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes. En effet, la plus petite batterie se recharge en 27 minutes grâce à une puissance de recharge de 90 kW. La batterie NMC effectue cette recharge en 24 minutes grâce à une puissance de recharge pouvant atteindre 105 kW.