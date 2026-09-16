Volkswagen semble bien parti pour rattraper Renault chez les petites voitures électriques

En Europe, Renault a largement pris l’avantage sur les petites voitures électriques. Vous le savez, le constructeur automobile français doit très largement ce succès à sa récente R5, écoulée à plus de 81 000 unités sur l’année 2025 dans le Vieux Continent. Les Tesla Model Y, Skoda Elroq et autres Tesla Model 3 avaient fait encore mieux, mais la Française était tout simplement sans concurrence sur le créneau des citadines.

Et justement, la concurrence arrive. Au sein du catalogue Renault, déjà, on voit mal comment le lancement de la Twingo ne pourrait pas détourner quelques clients à sa grande sœur (également cannibalisée par la R4 même si cette dernière semble moins plaire). Le plus gros défi pour la marque au losange sera en tout cas de résister au développement du groupe Volkswagen sur ces segments où il était absent jusqu’à présent.

Un bon démarrage chez Volkswagen et Skoda sur les petites voitures électriques

Comme l’écrivent les journalistes allemands d’Automobilwoche, le groupe Volkswagen est très content du démarrage de ses nouveaux petits modèles électriques. On parle d’une prise de commande à 30 000 exemplaires déjà pour la Volkswagen ID.Polo et à 35 000 exemplaires pour le Skoda Epiq, ce crossover électrique urbain qui doit être rejoint dans quelques semaines par le Volkswagen ID.Cross.

Certes, ces chiffres incluent évidemment les commandes passées par les concessionnaires pour s’équiper en modèles de démonstration et ne signifient pas forcément que ce rythme restera aussi élevé pendant toute la carrière des modèles (souvenons-nous par exemple de la Fiat 500 électrique au bon démarrage commercial qui a ensuite sombré). Mais on parle tout de même de délais de livraison dépassant désormais les six mois pour les clients prenant commande et cela donne une tendance positive.

Il sera aussi intéressant de connaître les chiffres pour la Cupra Raval, cette cousine de la Volkswagen ID.Polo déjà lancée chez nous. A l’échelle européenne, tous ces petits modèles arriveront-ils à détrôner les « gros » dans les meilleures ventes ? Pas forcément si les clients conçoivent avant tous les véhicules électriques comme des modèles familiaux capables de voyager facilement sans trop de contraintes. Rendez-vous l’année prochaine pour un premier bilan chiffré sur ce sujet…