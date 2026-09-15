Repéré sans plaque par la police, il la révèle derrière un système illégal

Certains automobilistes déploient une créativité remarquable pour économiser quelques dollars. En Californie, la police autoroutière a arrêté le conducteur d’une Volkswagen Jetta équipée d’un dispositif capable de masquer sa plaque d’immatriculation à la demande. Une manœuvre montrée dans ce clip issu de la caméra du tableau de bord de la voiture de patrouille.

Repérée dans le comté de Solano, la berline circulait avec sa plaque arrière totalement dissimulée avant que celle-ci ne réapparaisse quelques instants plus tard. Intercepté par les agents, le conducteur aurait reconnu utiliser ce système pour éviter de payer les péages des voies Express et des ponts de la baie de San Francisco. Une confession qui risque de rendre les économies réalisées anecdotiques.

Des sanctions à venir

Comme partout ailleurs, la Californie interdit les cadres basculants et autres équipements destinés à empêcher la lecture d’une plaque. L’infraction peut entraîner une amende de base de 250 dollars US (220 euros au cours actuel) mais l’addition peut encore grimper : les péages impayés peuvent entraîner des pénalités et compliquer certaines démarches administratives liées au véhicule. Chez nous, si le conducteur fraude le péage plus de cinq fois en douze mois, le Code de la route considère l’infraction comme habituelle. La sanction peut alors atteindre 7 500 €.