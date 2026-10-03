Les voitures électriques les plus performantes au monde changent de fournisseur de pneus
Elles développent plus de 800 ch, dépassent les 300 km/h en vitesse de pointe et offrent des capacités d’accélération ahurissantes. Pour cela, elles doivent faire confiance à un manufacturier de renom.
Certaines « wattures », notamment chinoises, font mieux, mais celles-ci assurent le spectacle et des sensations fortes à leurs pilotes. En effet, seuls des pilotes peuvent en prendre le volant, il s’agit de la Formula E.
Le pendant de la Formule 1 est apparu en 2014 et a fait confiance à Michelin jusqu’en 2022. Ce partenariat de près de dix ans a laissé place à un autre manufacturier, Hankook.
Ce rôle ô combien crucial sera confié à Bridgestone, dès la saison 2026/2027 qui s’ouvrira en décembre prochain. De plus, de nouvelles monoplaces entrent en scène : les GEN4. Ce sont les plus rapides, avec une vitesse maximale de 335 km/h, une puissance de 815 ch et les 100 km/h atteints en seulement 1,8 seconde.
Le manufacturier nippon a développé le GEN4 Potenza, un pneumatique qui « offre un haut niveau d’adhérence, une excellente capacité d’adaptation à différents types de routes, et bien sûr la durabilité de rigueur pour maintenir un niveau de performance élevé du début à la fin de chaque course. » En parallèle, une variante Typhoon pour la pluie a également été conçue pour courir sur sol mouillé.
Rendez-vous le 18 décembre
Afin de limiter l’impact sur l’environnement, notamment concernant les rejets de microparticules nocives, ces enveloppes sont composées à 65 % de matériaux recyclés et renouvelables, notamment grâce à l’incorporation de matières premières comme du noir de carbone issu de l’huile de pyrolyse de pneus usagés ou de la silice provenant des cosses de riz.
Ces nouveaux pneus satisferont-ils les pilotes et les écuries ? Première réponse lors de l’ouverture du championnat, le 18 décembre prochain en Arabie saoudite.
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