Les voitures électriques les plus performantes au monde changent de fournisseur de pneus

Certaines « wattures », notamment chinoises, font mieux, mais celles-ci assurent le spectacle et des sensations fortes à leurs pilotes. En effet, seuls des pilotes peuvent en prendre le volant, il s’agit de la Formula E.

Le pendant de la Formule 1 est apparu en 2014 et a fait confiance à Michelin jusqu’en 2022. Ce partenariat de près de dix ans a laissé place à un autre manufacturier, Hankook.

Ce rôle ô combien crucial sera confié à Bridgestone, dès la saison 2026/2027 qui s’ouvrira en décembre prochain. De plus, de nouvelles monoplaces entrent en scène : les GEN4. Ce sont les plus rapides, avec une vitesse maximale de 335 km/h, une puissance de 815 ch et les 100 km/h atteints en seulement 1,8 seconde.

Le manufacturier nippon a développé le GEN4 Potenza, un pneumatique qui « offre un haut niveau d’adhérence, une excellente capacité d’adaptation à différents types de routes, et bien sûr la durabilité de rigueur pour maintenir un niveau de performance élevé du début à la fin de chaque course. » En parallèle, une variante Typhoon pour la pluie a également été conçue pour courir sur sol mouillé.

Rendez-vous le 18 décembre

Afin de limiter l’impact sur l’environnement, notamment concernant les rejets de microparticules nocives, ces enveloppes sont composées à 65 % de matériaux recyclés et renouvelables, notamment grâce à l’incorporation de matières premières comme du noir de carbone issu de l’huile de pyrolyse de pneus usagés ou de la silice provenant des cosses de riz.

Ces nouveaux pneus satisferont-ils les pilotes et les écuries ? Première réponse lors de l’ouverture du championnat, le 18 décembre prochain en Arabie saoudite.