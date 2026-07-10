L’Europe cherche à freiner automatiquement votre voiture si vous dépassez la limitation de vitesse (et c’est dangereux)

Si l’Alpine A110 de seconde génération n’est plus commercialisée, c’est parce qu’elle ne respectait pas les normes GSR2 désormais obligatoires pour tous les véhicules neufs sur le marché européen. Ces normes prévoient notamment que les véhicules embarquent un système de détection de la limitation de vitesse, lue aussi bien par les capteurs du véhicule que par sa connexion au réseau GPS.

Cette réglementation oblige aussi depuis le 7 juillet les véhicules à embarquer une caméra intérieure filmant le conducteur, afin de détecter automatiquement son inattention. Et, vous le savez, les voitures doivent également activer automatiquement toutes les alertes de survitesse et autres dispositifs bipant dès que le véhicule franchit une ligne, heureusement désactivables après chaque démarrage de la voiture. Ou encore, un système de freinage automatique d’urgence en cas de détection d’obstacle, dont l’efficacité et surtout les dangers font beaucoup parler. Mais tous ces systèmes, y compris le freinage automatique, peuvent être annulés par l’action du conducteur en théorie.

Forcer les voitures à ralentir

Mais vous n’aurez peut-être bientôt plus le contrôle de votre voiture dans certaines situations. Comme le rapportent les journalistes anglais du Daily Mail, la Commission européenne travaillerait sur une nouvelle réglementation obligeant les constructeurs automobiles à commercialiser des autos équipées d’un système capable de limiter autoritairement leur vitesse.

On parle d’un dispositif embarqué dans le véhicule qui, en cas de détection d’une vitesse dépassant la limite autorisée sur une portion identifiée par GPS, le ferait automatiquement ralentir. Dans les termes de ce projet de loi, l’auto baisserait ses performances afin d’empêcher le conducteur de forcer l’accélération. Ce serait ainsi la mesure la plus radicale jamais prise par une instance réglementaire depuis l’arrivée des limitations de vitesse sur la plupart des routes !

Un gros danger dans certaines situations

Or, une telle réglementation laisse imaginer plusieurs risques pour la sécurité : le simple fait de ne plus être maître de son véhicule et de ne plus pouvoir accélérer, dans certaines situations, pourrait être accidentogène. Pire encore, l’institut Thatcham Research a récemment prouvé que les systèmes de « lecture intelligente » de la vitesse pouvaient souvent dysfonctionner : d’après leurs études, même les meilleures voitures du marché sur ce système pouvaient se tromper dans près de 10 % des changements de limitation de vitesse rencontrés sur la route. Si l’on force les voitures à ralentir ou freiner lorsqu’elles dépassent la limitation et qu’elles se trompent sur cette vitesse (par exemple en mesurant la limite d’une voie parallèle), les conséquences pourraient être terribles pour la sécurité de tous. D’ailleurs, qui n’a jamais vu affiché un « 30 km/h » ou un « 50 km/h » au tableau de bord de sa voiture alors qu’elle évoluait sur une autoroute ?

Comme le précisent les journalistes anglais, la Commission européenne n’a pas encore publiquement fait état de ce projet, qui viserait une réglementation prête pour l’année 2030. Espérons qu’elle étudie sérieusement les risques d’un tel concept avant d’envisager aller plus loin.