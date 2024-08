La BMW i4 a fêté ses trois ans, combien dépenser pour se l'offrir en occasion ?

Deux solutions s’offrent à un constructeur pour le développement d’une voiture électrique, utiliser une plateforme dédiée ou faire le choix de disposer d’une seule base pour les deux types de motorisations. Pour cette berline, BMW a fait le second choix avec la Série 4 Gran Coupé et son pendant électrique i4.

C’est cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui. Elle fut présentée en mars 2021 pour un lancement en juin de la même année. Les différences esthétiques sont peu nombreuses pour cette berline élancée et équilibrée.

En revanche, la technologie employée diffère totalement puisqu’ici le rotor et l’accumulateur remplacent les pistons et le réservoir. Bmw met le paquet puisque les deux versions présentées revendiquent de sacrés chiffres. La première, eDrive40, développe 340 ch et 530 Nm de couple, et la seconde, M50, emploie deux électromoteurs pour culminer à 544 ch et 795 Nm de couple. Cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

Ces deux i4 partagent la même batterie, d’une capacité de 80,7 kWh nette, mais l’autonomie diffère : 590 km pour la première contre 510 km pour la M50. Côté recharge, elle peut emmagasiner 11 kW en courant alternatif et 200 kW en courant continu.

Début 2023, BMW compte rendre sa berline électrique en l’affublant d’un moteur plus sage. La i4 eDrive35 "ne revendique que" 286 ch et s’associe à une batterie plus petite, de 66 kWh nette, lui autorisant un rayon d’action de 483 km.

Depuis juillet 2024, les clients ont à nouveau une nouvelle option. Au menu, deux moteurs pour une puissance cumulée de 401 ch et une autonomie de 531 km avec la xDrive40.

Les filières d’approvisionnement

Malgré ses trois ans d’âge, la Bmw I4 est encore une affaire de professionnel. Les particuliers se séparant eux-mêmes de leur berline électrique sont encore très peu nombreux. BMW étant plutôt performant dans sa stratégie de location, les modèles disponibles sont souvent des fins de contrats.

Quoi qu’il en soit, les exemplaires sont relativement nombreux, pour une grande berline électrique, puisqu’un peu moins de 300 i4 sont à vendre à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes.

Le site d’occasion du réseau BMW en concentre près de la moitié et la plupart des modèles sont visibles sur les sites d’annonces tels que La Centrale ou le bon coin.