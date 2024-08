La BMW i4 a fêté ses trois ans, combien dépenser pour se l'offrir en occasion ?

Au chapitre mécanique, la BMW i4 offre un choix varié pour une électrique. Cependant, il faut faire l’impasse sur la version xDrive40 apparue bien trop récemment pour figurer sur le marché de la seconde main.

La plus diffusée est la déclinaison de pointe M50 avec à la clé 544 ch. Elle représente près de la moitié de l’offre avec 40 % des annonces.

La i4 eDrive40 arrive en deuxième position avec une représentativité de 32 % suivie de l’entrée de gamme avec 28 %.

Du côté des finitions, le choix est on ne plus basique ou presque puisque BMW ne propose que la base et la M Sport. En revanche, plusieurs packs optionnels peuvent agrémenter la dotation. Comme pour les moteurs, le haut de gamme M Sport est au-dessus de la mêlée en remportant 53 % des suffrages, le niveau de base s’octroie donc 47 % des annonces.

Enfin, il ne faut pas faire la fine bouche pour les teintes de carrosseries puisque les BMW i4 sont soit recouvertes de gris, de noir ou de blanc. Aucune fantaisie possible à ce niveau-là.