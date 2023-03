Essai - BMW i4 eDrive35 (2023) : que vaut la version d'entrée de gamme ?

En bref Berline électrique

La BMW i4 a beau être une excellente voiture électrique, elle n’en demeure pas moins hors de prix. Pour se positionner face à la concurrence et notamment la Tesla Model 3 qui se vend comme des petits pains, la firme allemande a décidé d’introduire une version d’accès, moins puissante, afin d’abaisser les prix. Malheureusement la tâche est difficile pour la BMW i4 face à une américaine dont le prix de ventes fluctue aussi vite que le cours du Bitcoin. Par exemple, début janvier 2023, le prix de vente de la Tesla Model 3 Propulsion (de base) a baissé de plus de 13 000 € en une nuit pour tomber à 44 990 € (hors bonus).

Annoncée à 53 750 € fin août, la BMW i4 eDrive35 est finalement aujourd’hui commercialisée en France à partir de 57 550 €. Un tarif encore trop salé pour rivaliser avec la Model 3 d’entrée de gamme. L’écart tarifaire de 13 000 € est bien trop important pour prétendre capter l’attention des futurs clients. Cette version d’accès, non éligible au bonus écologique, a toutefois le mérite d’alléger la facture d’environ 6 000 € par rapport à la version eDrive40.

Cette i4 d’entrée de gamme reçoit un ensemble moteur/batterie plus petit. Le moteur placé sur le train arrière développe ici 286 ch pour un couple maximal de 400 Nm. Les performances sont dans la moyenne haute du marché avec un 0 à 100 km/h réalisé en 6 secondes et une vitesse maxi de 190 km/h. Ce moteur est associé à une batterie lithium-ion d’une capacité brute de 70,2 kWh (66 kWh en capacité nette) garantissant une autonomie en cycle WLTP de 483 km.

La puissance de recharge sur les bornes rapides en courant continu (DC) est aussi moindre sur cette version d’entrée de gamme, puisque le pic de recharge ne dépassera pas 180 kW. En courant alternatif (AC), la BMW i4 dispose d’un chargeur embarqué de 11 kW.

BMW n’a pas mégoté sur le contenu et l’esthétique de son modèle. Cette i4 d’entrée de gamme reprend tous les éléments qui font le sel de ses grandes sœurs, à savoir le long capot, la silhouette de coupé et le double haricot XXL. L’I4 eDrive35 est disponible également avec la finition MSport moyennant un surcoût de 3 650 €, enrichissant le design extérieur de jantes alliage 18’’ et d’un pack de carrosserie M.

À l’intérieur, c’est la même philosophie. Cette i4 de base reprend l’intérieur moderne et bien fini de ses grandes sœurs avec notamment une double dalle numérique incurvée (12,3 pouces pour l'instrumentation et 14,9 pouces pour l'écran central) qui héberge un système multimédia à la fois esthétique, ergonomique et fluide.

Basée sur la plateforme de la Série 4 Gran Coupé, la i4 offre un empattement confortable, qu’elle ne met malheureusement pas à profit. Si l’espace aux jambes est correct aux places arrière, le tunnel de transmission (ici totalement inutile) pénalise la place du milieu. De plus la ligne de toit plongeante se paye cash pour les grands gabarits, avec en plus un accès à bord rendu difficile par des portes à la taille réduite. L'i4 a beau être une berline trois volumes, elle propose un hayon ce qui permet d'accéder facilement aux 470 litres de volume de chargement, une valeur tout ce qu'il y a de plus flatteuse pour une électrique.

286 ch et 400 Nm sont ici envoyés aux roues arrière, ce qui donne un respectable 6 s sur l'exercice du 0 à 100 km/h et des reprises grisantes qui vous permettront de dépasser la majorité du parc automobile actuel. La vitesse maxi, limitée à 190 km/h ne devrait pas poser de difficultés. En conduisant de cette façon vous verrez logiquement l’autonomie fondre comme neige au soleil. En conduisant normalement (sans pratiquer l’éco-conduite) sur un parcours mixte de 300 km composé équitablement d’autoroute (en roulant à 130 km/h), de routes secondaires et de ville, nous avons relevé une très bonne moyenne de 17,7 kWh/100 km ce qui équivaut à une autonomie réelle proche des 400 km. Notez que la température extérieure était de 11°C.

Il est possible d’aller plus loin en pratiquant l’écoconduite - ce qui paraît antinomique à l’utilisation d’une voiture de sport - en utilisant les différents niveaux de récupération d'énergie, dont un automatisé plutôt convaincant, ou de passer en mode B pour une conduite à une pédale jusqu'à l'arrêt. Dommage, il n’y a pas de roue libre qui permet d’économiser de l’énergie.

Concernant la recharge, cette BMW i4 se place dans la moyenne du marché. En courant alternatif, c’est-à-dire depuis chez vous sur une bête prise secteur le temps pour une charge complète de 0 à 100% dépassera les 34 heures ! Si vous installez une Wallbox (7,4 Kw), ce qui est fortement conseillé, le temps de charge tombe à 10H00 pour une recharge similaire, et enfin à 7h00 sur une Wallbox triphasée (11kW). Le temps d’attente sur une borne rapide est en revanche bien plus court. Il vous faudra patienter 35 min environ pour recharger de 0 à 80%, grâce à une puissance maximale de 180 kW. Nous avons pu constater les bonnes prédispositions de l’allemande dans cet exercice sur une borne Ionity ou la puissance moyenne de recharge atteignait 135 kW, avec des pics à 175 kW. Pour optimiser la puissance de recharge, il est conseillé de programmer la station dans la navigation afin que la voiture préconditionne la température de la batterie ou de simplement engager manuelle ce préconditionnement via l'écran tactile.

S’il y a bien un domaine où la BMW i4 se détache de la concurrence et notamment de la Tesla Model 3, c’est par son toucher de route. La direction, vive, réactive et informative permet de placer la voiture au millimètre, et l'équilibre général, avec un train arrière qui pousse gentiment vers l'extérieur offre un comportement à la fois ludique et efficace. Son centre de gravité bas, sa grande rigidité et son moteur nerveux vous feront très vite oublier la masse importante à déplacer (1 990 kg). De plus, la suspension pilotée, ici de série, garantit un excellent confort faisant de cette i4 une alliée du quotidien.