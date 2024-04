BMW Série 4 Gran Coupé et i4 (2024) : évolutions en finesse pour le restylage

Après trois années de service, il est l’heure du traditionnel restylage pour la berline Série 4 Gran Coupé, en propulsion thermique et électrique (i4). En termes de style justement, les différences sont subtiles puisqu’il s’agit essentiellement d'une évolution des signatures lumineuses.

À l’avant, elles sont désormais disposées de façon verticale, tandis que celles de l’arrière s’inspirent de la M4 CSL en utilisant la technologie laser. Un équipement qu’il faudra cocher dans la case des options pour en profiter.

Dans l’habitacle, un nouveau volant avec méplat fait son apparition ainsi que de nouvelles selleries. À noter que toutes les versions bénéficient des sièges chauffants. Bmw a voulu également simplifier la manipulation de son système d’infodivertissement iDrive avec une fonction Quick Select qui propose des raccourcis via des widgets. L’accès à la climatisation est désormais direct.

Nouvelle version de i4

BMW ajoute une nouvelle déclinaison de sa berline électrique en comblant le trou entre la propulsion de 340 ch et la plus méchante M50 de 544 ch. Cette i4 xDrive40 développe un total de 401 ch via ses deux moteurs (transmission intégrale) et peut parcourir entre 444 et 548 km selon le cycle WLTP.

Pour le moment, BMW ne communique pas les prix. Nous devrions les connaître prochainement puisque ces deux berlines seront commercialisées en juillet prochain.

Motorisations de la BMW Série 4 Gran Coupé

420i : quatre cylindres essence, 2.0 de 184 ch

M440i xDrive : six cylindres essence, 3.0 de 374 ch

420d xDrive : quatre cylindres diesel, 2.0 de 190 ch

430d xDrive : six cylindres diesel, 3.0 de 286 ch

Motorisations de la BMW i4