La Citroën C4 X arrive en occasion : et pourquoi pas ?

Citroën ne fait jamais les choses comme les autres. Lorsque les constructeurs généralistes abandonnent les berlines à coffre, Citroën lance une C4 X équipée d’une malle. Basée sur la C4 « traditionnelle », elle est plus longue de 24 cm (4,60 m) grâce à l’augmentation du porte à faux arrière et gagne ainsi en volume de coffre en passant de 380 à 510 litres. En revanche, elle perd en accessibilité ce qu’elle gagne en contenance.

Cependant, ceux qui recherchent absolument du volume tout en conservant une auto au gabarit relativement compact, cette C4 X est la candidate idéale. Il n’y a que son physique, pas toujours à son avantage notamment vue de trois quart arrière, qui peut en faire hésiter certains.

Pour le reste, cette X est identique à la berline à cinq portes. L’habitabilité, d’un bon niveau, est en tout point égale. Même remarque pour la présentation intérieure, dont la finition est dans la moyenne de la catégorie, mais à l’ambiance manquant un peu de gaieté. On apprécie le confort des assises et les multiples rangements.

Sous le capot, cette C4 X se calque sans surprise sur ce que propose sa cousine à hayon. Ainsi, on retrouve en essence deux PureTech de 100 et 130 ch, dont cette dernière déclinaison est uniquement associée à la boîte automatique EAT8. En diesel, seul le BlueHDi de 130 ch, également EAT8, est au catalogue. Une ë-C4 X fonctionnant aux électrons est aussi du programme avec 136 ch et 360 km d’autonomie. Depuis le mois de mai, une seconde offre de 156 ch et 420 km de rayon d’action, est disponible.

Habitable, confortable, bien finie et dotée d’un espace de chargement, cette Citroën coche de nombreuses cases. Cerise sur le gâteau, ses prix en neuf sont correctement placés face à la concurrence. Le marché de la seconde main tient aussi la promesse de faire des économies…

Citroën C4 X : les filières d’approvisionnement

Elle n’a pas tout à fait un an puisque sa commercialisation a débuté en novembre 2022, mais plusieurs centaines d’exemplaires sont déjà disponibles en occasion.

Le site qui regroupe le plus d’offres est Spoticar. Un constat plutôt logique puisqu'il s’agit du réseau de revente d’occasion du groupe Stellantis. La très grande majorité des modèles proposés sont des anciens véhicules de démonstration. Il y a également le site de La Centrale avec un peu plus d’une centaine de C4 X en ligne et le site le bon coin.

La présence de l’auto sur plusieurs sites n’indique pas pour autant un choix démultiplié. En effet, beaucoup d’annonces sont « dupliquées ». Néanmoins, il y a suffisamment de modèles pour trouver chaussure à son pied.