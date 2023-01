EN BREF Berline à malle Look de crossover À partir de 27 650 €

On trouve bien des berlines compactes à malle chez Mercedes (Classe A Berline), Audi (A3 Berline) et BMW (Série 2 Gran Coupé). Mais les marques généralistes ont délaissé depuis fort longtemps ce créneau sur notre marché, les Peugeot 306 et autres Renault Mégane Symbol n’ayant jamais réussi à séduire chez nous des clients préférant largement les autos à cinq portes (et a fortiori les SUV, naturellement). La Citroën C-Elysée de 2012 à la vocation low-cost conçue pour les marchés émergents, importée un temps chez nous ? Un échec. La Fiat Tipo berline ? Disparue de la gamme. Voilà pourquoi l’approche de Citroën avec la C4X détonne totalement sur le marché actuel : reprenant le châssis et une grosse partie de la carrosserie de la récente C4 à cinq portes, elle lui ajoute une véritable malle à l’arrière au lieu du classique hayon.

dailymotion Essai vidéo - Citroën C4X (2023) : pour qui se prend-elle ?

Affichant comme la C4 une garde au sol relativement importante (15,6 cm), elle reprend aussi ses attributs « crossover » avec les arches de roues et les bas de caisse en plastique non peint, dessinant une allure générale assez loin des berlines « tricorps » classiques. Une sorte de cas unique dans le paysage automobile contemporain donc, qui fait un peu penser à l’esprit d’un Maybach Ultimate Luxury Concept mais pour les gens beaucoup moins riches. Quel intérêt de proposer une telle version pour la marque aux chevrons ? « S’attaquer au Renault Arkana », nous avouent sans ambages les communicants du constructeur français. Allongée de 24 centimètres au niveau du porte-à-faux, cette C4X aux formes étonnantes peut-elle plaire comme un SUV ?

Un style à peine adouci

La C4X affiche en tout cas la même face avant que la C4 cinq portes, avec cette proue très particulière qui déroute comme toutes les autres productions modernes de Citroën. La partie arrière choque moins et l’intérieur n’apporte aucune nouveauté esthétique ni pratique. On retrouve en effet la planche de bord à la finition correcte de sa sœur de gamme à la présentation un peu austère. Les places arrière conservent les cotes de la cinq portes, ce qui n’a rien de problématique puisque cette dernière fait quasiment office de référence chez les compactes (excellente garde au toit et espace aux jambes généreux).

Remarquons tout de même l’arrivée d’une interface plus moderne au niveau de l’info-divertissement, avec le même système « My Citroën Drive Plus » que dans la C5X. À ce niveau, la C4X progresse donc par rapport à la C4 « tout court » même si l’interface en question souffre toujours d’une réactivité perfectible.

Une vraie grosse malle

L’intérêt de cette nouvelle variante de carrosserie ? Augmenter sensiblement le volume de coffre avec une vraie malle à l’ancienne. 510 litres très exactement, soit tout de même 130 litres de plus que celui de la C4. Certes, l’absence de hayon posera certains problèmes pratiques pour le transport d’objets particulièrement volumineux. Mais la valeur est excellente dans l’absolu, avec un accès plutôt aisé. Il y a de quoi s’approcher de très près du coffre de l’Arkana (480 à 513 litres selon les versions), même si ce dernier bénéficie, lui, d’un hayon.