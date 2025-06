R5 électrique d'occasion, pourquoi il est urgent d'attendre avant de craquer

Après une période de spéculation lors de sa sortie en neuf, le marché de l’occasion est désormais plus raisonnable. N’espérez toutefois pas faire une belle affaire.

Ainsi, il faut compter un budget de 26 500 € pour s’offrir une R5. À ce prix, vous avez droit à une version de 120 ch Autonomie urbaine Evolution affichant au maximum 6 000 km. Si l’on se réfère à un exemplaire neuf ne profitant pas du bonus écologique, la décote n’atteint que 5,5 %.

Pour ceux qui souhaitent profiter d’une R5 allant plus loin et mieux équipée, la version de 150 ch Grande autonomie Techno nécessite un budget de 27 600 €. Seulement, les exemplaires se comptent sur les doigts d’une main. Il est préférable de tabler sur un prix de 28 600 €, une mise de départ nettement plus commune. Dans ce cas, le gain obtenu s’élève à 15 %, toujours dans le cas d’un bonus inexistant en neuf. Dans le cas d’une aide de 2 000 €, la décote n’est que de 9 %.

Cette décote n’a rien d’extraordinaire, mais elle témoigne tout de même d’un effet de volume sur le marché de l’occasion qui profite aux éventuels acheteurs.

Enfin, l’Iconic tutoie les 30 000 €, ce qui permet d’économiser 5 490 €, ou 3 490 € si l’auto a bénéficié d’un bonus de 2 000 €. Dans le meilleur des cas, la R5 Iconic connaît une décote de 15 %.