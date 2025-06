R5 électrique d'occasion, pourquoi il est urgent d'attendre avant de craquer

La Renault 5 n’étant apparue qu’avec une seule combinaison moteur/batterie lors de sa sortie. Le choix est assez limité à ce chapitre. C’est pourquoi la version de 150 ch Grande autonomie s’approprie la quasi-totalité des annonces, 93 % de l’offre exactement. La version de 120 ch avec la petite batterie se contente du reste, soit 7 %.

Côté finition, le choix est également limité. La version de base Evolution, apparue en début d’année ne représente que 4 % des annoces en seconde main. En plus d’être très récente, cette finition fait l’impasse sur certains détails esthétiques attrayants comme les jantes en alliage, le témoin de charge sur la batterie ou encore la petite antenne. C’est aussi le cas à l’intérieur puisque le tissu disparaît de la planche de bord et des contre-portes par exemple. Elle fait aussi l’impasse sur la caméra de recul, le GPS et par conséquent sur le planificateur d’itinéraire.

En revanche, la Techno représente 65 % de l’offre. Elle profite d’une belle dotation à l’image du GPS et des services Google, de la recharge du smartphone par induction, de la sellerie façon jean, du régulateur adaptatif, des jantes de 18 pouces ou encore du chargeur intégré de 11 kW en courant alternatif.

Le haut de gamme Iconic, représentant 31 % des annonces, ajoute le volant et les sièges chauffants, la conduite semi-autonome de niveau 2, le toit noir étoilé, le jonc de toit rouge ou gris…

Enfin, la Roland Garros que nous avons essayée est bien trop récente pour être disponible en occasion.

Pour le lancement de sa R5, la marque a misé sur des teintes voyantes, que l’on retrouve en partie en occasion. Ainsi, le jaune pop est la couleur la plus disponible (28 %), suivie du bleu nocturne (22 %), du noir étoilé (20 %), du vert pop (15 %) et enfin du blanc nacré (15 %).