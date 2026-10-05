La foule encercle la Rolls-Royce de Shatta Wale et la situation dérape

Un Rolls-Royce Cullinan n’est généralement pas le genre d’engin devant lequel on conseille de se jeter. Un admirateur de Shatta Wale semble pourtant avoir oublié ce détail élémentaire en s’approchant dangereusement de la voiture de la star ghanéenne.

La scène -filmée au Ghana et diffusée par le média local Gossips24 TV- montre le luxueux SUV britannique progresser au milieu d’une foule compacte. Plusieurs personnes entourent le véhicule surélevé pour apercevoir le chanteur jusqu’à ce qu’un homme se retrouve particulièrement près de sa trajectoire. L’un des gardes du corps réagit immédiatement : il repousse vigoureusement le fan pour l’éloigner du Rolls-Royce et permettre au conducteur de poursuivre sa route.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies instagram

Difficile de circuler incognito

L’incident illustre surtout l’effervescence qui accompagne les déplacements de Shatta Wale dans son pays. De son vrai nom Charles Nii Armah Mensah Jr., l’artiste est l’une des grandes figures du dancehall ghanéen. Dans cette cohue, son imposant Rolls-Royce devient presque secondaire. Presque, car quelques dizaines de centimètres plus près, la rencontre entre un pare-chocs de Cullinan et un admirateur enthousiaste aurait été nettement moins glamour.