Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche Panamera

Elle arrive en collection

La GTS, la meilleure des Panamera, se déniche dès 28 000 €

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

5  

Une grande berline de sport animée par un musical V8 atmo de 430 ch, ça vous dit ? C’est ce que propose la Panamera GTS, une sorte de licorne dans la gamme Porsche par ses caractéristiques.

La GTS, la meilleure des Panamera, se déniche dès 28 000 €

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

La Panamera n'est peut-être pas la Porsche la plus en vue, mais elle n'en demeure pas moins très intéressante. Surtout dans sa variante GTS, trait d'union entre la 4S et la Turbo. Sauf qu'elle surpasse ces deux-là, par ses qualités dynamiques et surtout son moteur. Oui, celui-ci est d'un type qui n'existe plus en Europe : il s'agit d'un V8 atmosphérique, travaillé pour la performance et la musique. Il procure donc des plaisirs oubliés, annihilés par les normes anti-CO2 qui ont fait proliférer les turbos et les adjuvants électriques. Simple, puissant et réactif, il fait de la GTS une Panamera spéciale et rare, à préserver dès aujourd'hui.

Présentée fin 2011, la Porsche Panamera GTS bénéficie d'une présentation spécifique, adoptant les boucliers de la Turbo qu'elle décore à sa manière, par touches de noir, couleur que l'on retrouve dans ses fonds de projecteur.
Présentée fin 2011, la Porsche Panamera GTS bénéficie d'une présentation spécifique, adoptant les boucliers de la Turbo qu'elle décore à sa manière, par touches de noir, couleur que l'on retrouve dans ses fonds de projecteur.

Si elle n’a pas forcément suscité l’admiration des puristes lors de la sortie, la Panamera n’en demeure pas moins une vraie  Porsche dans l’idée. En effet, le constructeur de Zuffenhausen planche sur une berline depuis la fin des années 80, ayant alors développé le prototype 989, un parmi d’autres.

Des finances désastreuses l’ont empêché de la finaliser, mais le projet est relancé dans les années 2000, qui abouti à la Panamera en 2009. Pas exagérément élégante, elle remporte pourtant un joli succès, grâce notamment à sa version Turbo, aux performances énormes. Mais elle creuse un fossé avec la 4S, au V8 atmo de 400 ch, que Porsche décide de combler fin 2011 avec la GTS. En gros, celle-ci entend associer le châssis de la Turbo au V8 de la 4S.

A l'arrière, la Porsche Panamera GTS se pare d'un diffuseur et de quatre sorties d'échappement, tous peints en noir.
A l'arrière, la Porsche Panamera GTS se pare d'un diffuseur et de quatre sorties d'échappement, tous peints en noir.

Dans le détail, ce dernier est boosté à 430 ch grâce à une admission et une cartographie optimisées, et s’attèle uniquement à la boîte PDK à double embrayage (7 rapports). Les trains roulants, retravaillés face à ceux de la 4S, comportent des voies élargies de 5 mm, et une assiette abaissée de 10 mm, voire 15 mm quand on enclenche le mode Sport.

Certes, la Porsche Panamera conserve une silhouette façon Renault Mégane 3 allongée, mais la décoration GTS lui confère un surcroît de personnalité. Le Cx ressort à 0.30.
Certes, la Porsche Panamera conserve une silhouette façon Renault Mégane 3 allongée, mais la décoration GTS lui confère un surcroît de personnalité. Le Cx ressort à 0.30.

En effet, celui-ci agit sur la suspension pneumatique livrée en série, qui réduit alors la garde au sol en s’affermissant. Par ailleurs, les freins sont ceux de la Turbo, donc renforcés : pas plus mal quand on sait que la Panamera GTS emmène ses 1 920 kg à quelque 288 km/h… Elle passe d’ailleurs les 100 km/h en 4,5 s, comme une 997 S. Le tout, sans oublier le confort pour quatre passagers : sièges et volant à réglages électriques, cuir, clim auto bizone, régulateur de vitesse, sono, projecteurs au xénon et jantes de 19 sont de série. 

En option, la Porsche Panamera GTS reçoit des disques carbone-céramique, sans aucun intérêt en usage routier mais ruineux quand il s'agit de changer ne serait-ce que les plaquettes...
En option, la Porsche Panamera GTS reçoit des disques carbone-céramique, sans aucun intérêt en usage routier mais ruineux quand il s'agit de changer ne serait-ce que les plaquettes...

Evidemment, tout ceci se paie cher : 118 739 €, soit 144 300 € actuels selon l’Insee. Si la  Maserati Quattroporte est plus onéreuse encore, les Mercedes E63 AMG et autre  BMW M5 F10 se révèlent nettement plus abordables. Mais leur blason n’a pas le même prestige ! Toujours est-il que la Panamera GTS, plus sympa à conduire que la Turbo en usage courant, se vendra très correctement.

Dès l’été 2013, la Porsche subit un restylage modifiant la face avant et apportant des chevaux supplémentaires au V8, qui grimpe à 440 ch. Elle perd 1/10e de sec au 0 à 100 km/h et abaisse sa consommation moyenne de 10,9 l à 10,7 l/100 km : on a le sens du détail à Zuffenhausen ! La Panamera change de génération en 2016, et si la GTS revient, c’est avec un moteur turbo. Le charme est rompu.

L'aileron rétractable, noir bien sûr, est de mise sur la Porsche Panamera GTS, ici en 2012. Cela dit, la lunette arrière se passe d'essuie-glace.
L'aileron rétractable, noir bien sûr, est de mise sur la Porsche Panamera GTS, ici en 2012. Cela dit, la lunette arrière se passe d'essuie-glace.

Combien ça coûte ?

On trouve des Panamera GTS en très bon état dès 28 000 €, à condition d’accepter un gros kilométrage, environ 200 000 km. A 150 000 km, on comptera 35 000 €, alors qu’à 38 000 €, on en trouve à moins de 100 000 km, alors qu’à 45 000 €, on se rapproche des 50 000 km. Les phases 2 coûtent environ 5 000 € supplémentaires. Ces montants peuvent nettement varier à la hausse en fonction de l’état et des options du véhicules. Elles étaient très nombreuses… et chères !

A l'été 2013, la Porsche Panamera se refait une petite jeunesse : notez les nouveaux feux de route insérés dans un bouclier redessiné.
A l'été 2013, la Porsche Panamera se refait une petite jeunesse : notez les nouveaux feux de route insérés dans un bouclier redessiné.

Quelle version choisir ?

D’abord un exemplaire parfaitement fonctionnel et suivi, avant de considérer le kilométrage.

A l'arrière, la Panamera GTS restylée (2013) bénéficie de nouveaux feux et de sorties d'échappement agrandies.
A l'arrière, la Panamera GTS restylée (2013) bénéficie de nouveaux feux et de sorties d'échappement agrandies.

Les versions collector

Toutes, si elles se présentent en parfait état d’origine. Privilégiez les facteurs de rareté comme des coloris originaux et des options nombreuses.

Le V8 4,8 l atmo de la Porsche Panamera GTS ne souffre d'aucune tare, et passe donc les 200 000 km sans sourciller. Mais les périphériques (bobines, pompe à eau) sont moins endurants.
Le V8 4,8 l atmo de la Porsche Panamera GTS ne souffre d'aucune tare, et passe donc les 200 000 km sans sourciller. Mais les périphériques (bobines, pompe à eau) sont moins endurants.

Que surveiller ?

Voiture de qualité mais complexe, la Panamera GTS demande un suivi rigoureux. Rien à craindre côté moteur : le V8 atmo est très solide, ignorant les soucis de chemisage qui ont affecté le Cayenne. Cela dit, les bobines et la pompe à eau peuvent causer des soucis. La boîte PDK est solide aussi, si on n’oublie pas de la vidanger tous les 60 000 km maxi. Des fuites peuvent toutefois se manifester, entrainant un changement de son carter. Attention également à sa gestion électronique, parfois capricieuse, et à son radiateur.

La suspension a fort à faire avec les deux tonnes de l’engin : examinez les jeux. Plus ennuyeux, la pompe du système pneumatique rend parfois l’âme avant 100 000 km. Dans l’habitacle, on observe un bon vieillissement qui n’exclut pas des bruits parasites, voire quelques dysfonctionnements de la clim. Des pépins jamais graves mais souvent onéreux à résoudre, d’où la nécessité d’opter pour un exemplaire suivi.

Au volant, on apprécie beaucoup le V8 atmo de la Panamera GTS, car il est performant et musical. Le châssis est plus convaincant que celui de la Turbo. Ici en 2012.
Au volant, on apprécie beaucoup le V8 atmo de la Panamera GTS, car il est performant et musical. Le châssis est plus convaincant que celui de la Turbo. Ici en 2012.

Sur la route

Il n’y a pas à dire, l’habitacle de la Panamera GTS impressionne. Par son design élégant et sa qualité générale, voire sa position de conduite, irréprochable. Le V8 de la GTS n’est, évidemment, pas aussi performant que celui de la Turbo mais il se révèle plus vivant, et surtout plus musical.

Belle présentation pour la Porsche Panamera GTS, ici en 2012, signalée par de l'Alcantara noir allié à du cuir.
Belle présentation pour la Porsche Panamera GTS, ici en 2012, signalée par de l'Alcantara noir allié à du cuir.

Grondement sourd à bas régime, profond en mode sport, qui se meut en hurlement métallique à l’approche de la zone rouge, voilà le sel de la GTS, qui marche tout de même très fort. Le châssis se révèle mieux paramétré que celui de la Turbo. Certes, on ressent toujours un léger flottement en conduite tranquille, alors que la direction manque de rigidité. Mais il suffit de passer en Sport pour corriger ce point, sans que le confort, excellent, n’en souffre outre mesure.

Les places arrière de la Porsche Panamera GTS, ici en 2012, sont plutôt spacieuses et très confortables mais n'accueilleront que deux passagers.
Les places arrière de la Porsche Panamera GTS, ici en 2012, sont plutôt spacieuses et très confortables mais n'accueilleront que deux passagers.

De plus, fondamentalement, le châssis est très équilibré, le grip énorme et la motricité totale, transmission intégrale oblige. Aussi la GTS est-elle diablement efficace, faisant pratiquement oublier son poids, mieux, là encore, que la Turbo. En résulte une auto homogène et vivante, même si si encombrement la limite sur route étroite. Elle freine par ailleurs très fort et, bonne surprise, se contente de 12 l/100 km en conduite courante.

 

L’alternative youngtimer

Porsche 928 S4 (1986 – 1992)

En 1986, la Porsche 928 devient S4, adoptant une face avant lissée et un moteur porté à 320 ch. Ici, une Club Sport, fabriquée à 18 unités seulement entre 1987 et 1989.
En 1986, la Porsche 928 devient S4, adoptant une face avant lissée et un moteur porté à 320 ch. Ici, une Club Sport, fabriquée à 18 unités seulement entre 1987 et 1989.

Malgré son look incroyablement avant-gardiste et sa haute technologie, la Porsche 928, couronnée du titre de voiture de l’année 1978, peine à se vendre. Cette superbe 2+2 étonne par son raffinement et son comportement très sûr, mais son prix énorme la dessert, tout comme son manque de performances et de sensations.

Porsche corrige le tir avec la S en 1979, mais c’est en 1986, tardivement donc, que la 928 donne sa pleine mesure. Elle bénéficie d’un adroit restylage qui s’accompagne d’un V8 porté à 320 ch, et adopte le suffixe S4. Capable de 270 km/h dans un grand confort et une sécurité inusitée à l’époque, elle constitue une magnifique grand-tourisme. La S4 sera remplacée par la GTS, encore plus musclée et acérée (350 ch) en 1992. A partir de 18 000 €.

Porsche Panamera GTS (2012), la fiche technique

  • Moteur : 8 cylindres en V, 4 806 cm3
  • Alimentation : injection directe
  • Suspension : jambes de force, bras superposés, ressorts pneumatiques, barre antiroulis (AV) ; multibras, ressorts pneumatiques, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 7 à double embrayage, quatre roues motrices
  • Puissance : 430 ch à 6 700 tr/min
  • Couple : 520 Nm à 3 500 tr/min
  • Poids : 1 920 kg
  • Vitesse maxi : 288 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 4,5 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Porsche Panamera GTS, rendez-vous sur le site de La Centrale.

5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Porsche Panamera

Porsche Panamera

SPONSORISE

Achetez votre Porsche Panamera

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Porsche Panamera

Avis Porsche Panamera

8,2 /20

Panamera 4.8 V8 400 4S PDK (2012)

Par mikemike25 le 20/07/2023

A chaque fois que j'ai acheté une Porsche j'ai malheureusement rencontré des problèmes avec des réparations à effectuerÉnormément de soucis avec leurs fameuses suspensions pneumatiques le pasmEn panne tout le temps Également des soucis au niveau de la boîte autoTrès déçu de Porsche qui avant que jen achete était ma marque préférée

2 /20

Panamera V6 3.0 416 S HYBRID (2013)

Par Porschybrid le 12/11/2021

Après changement des batteries d’hybri dations et 25000 euros de factures plus 12 mois d’attenteVéhicule revenu en France après ses vacances en Allemagne (Bonn/Francfort /Stuttgart)Nous avions envoyé nous mêmes la voiture car Porsche Le Mans nous demandait 5280 euros.Nous remettons l’ordi de bord à jour car Porsche n’a pas cru nécessaire de le faire.Et surprise demande de révision : 2500 euros de devis Porsche Le MansAprès une Promenade de 500 kms et le véhicule est de nouveau en panne de batteries !!!!Courage aux heureux propriétaires de ces fabuleuses voitures Et c’est reparti mais cette fois nous ne serons pas aussi compréhensifs

11 /20

Panamera V6 3.0 416 S HYBRID (2015)

Par Rodot Jean Pierre le 14/08/2021

Pour moi m'acheter une Porsche Panaméra était une consécration après une vie de labeur Celle ci ma donner beaucoup de bonheur Mais aujourd'hui je désenchante , cette voiture à 43000km , conduite avec précaution , dans un garage tempéré je lui est donné beaucoup d'amour La semaine dernière elle refuse de démarrer sur le tableau de bord, voyant rouge, garez votre voiture prudemment avec un signal HYBRIDE Le verdict un élément de la batterie est cassé, il faut faire venir un technicien Allemand, cela peut prendre plusieurs mois ou changer la batterie dont le devis est de 21000€Je croyais être à l'abri avec cette voiture jusqu'a la fin de mes jours et aujourd'hui je n 'ai pas les moyens de la faire réparer Les voitures hybrides pour faire de l'écologie sont de l'escrologieJe suis résidant Guadeloupéen , bien sur ils vendent les voitures là ils savent le faire , mais jamais ils annoncent la durée de vie d'une batterie et de son budget

17,8 /20

Panamera 4.8 V8 400 4S PDK (2012)

Par §Lou631gu le 14/12/2019

BonjourC est ma première PorscheC est 1 4s pack GTSAnnée 2012 72000kms Aucun problème depuis l achat et que du bonheur.Le comportement routier est excellent L intérieur tout cuir est splendide A l arrière 2 vrai places,idéal avec 2 enfants.En bref :1 voiture sportive familiale.Pack chrono et échappement sport indispensable

Voir tous les avis Porsche Panamera

Essais Porsche Panamera

Voir tous les essais Porsche Panamera

Forum Porsche Panamera

Aller sur le forum Porsche Panamera

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité