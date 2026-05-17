La limousine de chez Bentley va bénéficier d’un lifting. À cette occasion, la Bentley Flying Spur va adopter une nouvellle signature lumineuse.

Si la base technique de cette Bentley Flyng Spur date de 2019, le profond restylage qu’elle a subi en 2024 l’a fait changer de génération. À cette occasion elle a troqué son bloc W12 pour un moteur V8 hybride rechargeable de 680 ch ou 782 ch selon la version choisie. L’année 2027 marquera l’heure de son restylage et elle conservera le V8 hybride qui pourrait accepter quelques chevaux supplémentaires.

Pour le moment, le prototype photographié sur le Nürburgring circule avec un beau camouflage et des autocollants qui sont censés représenter la signature lumineuse de la voiture restylée. Des autocollants qui ne trompent personne, car on arrive à distinguer les vrais projecteurs qui apparaissent dessous. Ceux-ci sont proches des projecteurs des Bentley Continental GT et GTC.

Grâce à l’hybride, pas de malus écologique

En 2024, Bentley a redonné un gros coup de jeune à ses Bentley Continental GT (coupé) et GTC (cabriolet) en leur offrant une motorisation hybride inédite, un V8 4.0 associé à un système hybride rechargeable pour remplacer le bloc W12 thermique. La marque anglaise qui est la propriété de Volkswagen a fait de même pour la limousine Bentley Fliyng Spur. Cela a permis à ces modèles de voir leur consommation et leurs rejets de CO2 diminuer et d’éviter ainsi un malus écologique, mais pas le malus au poids puisque ces autos dépassent allègrement les deux tonnes (2,65 tonnes pour la Flying Spur). La Bentley Flying Spur qui va être restylée en 2027 n’échappera toujours pas au malus au poids, mais pourrait voir son autonomie électrique progresser, elle est actuellement de 80 km.

Bouclier, calandre et signature lumineuse modifiés

Pour son restylage, la Bentley Flying Spur va s’offrir une nouvelle signature lumineuse. Pas besoin de chercher bien loin puisque c’est à sa cousine Continental GT qu’elle va emprunter ses projecteurs tandis qu’elle modifiera sans aucun doute l’architecture intérieure de ses feux arrière. Pour le moment ces éléments lumineux sont bien cachés sous des autocollants, mais à l’avant on se rend compte cependant du changement. Bentley en profitera également pour redessiner à l’avant la calandre et le bouclier de ce modèle. Quant à l’habitacle, il devrait recevoir aussi son lot de modifications puisque nos chasseurs de scoop nous ont révélé que l’habitacle était parfaitement camouflé afin d’échapper à tout regard indiscret. De nouvelles aides à la conduite pourraient également apparaître lors de ce lifting. Sous le capot, la motorisation V8 hybride rechargeable, outre le fait que son autonomie électrique pourrait progresser, pourrait adopter quelques chevaux supplémentaires. Il n’y aura pas de motorisation 100 % électrique au menu de cette auto puisque la première Bentley électrique est un SUV, dont les prototypes poursuivent toujours leurs essais de mise au point.